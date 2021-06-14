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Як відкрити і закрити ФОП в Приват24: проста покрокова інструкція

Автор: Анна Шиканова

Відкрити або закрити рахунок фізичної особи-підприємця в Приват24 онлайн досить просто. Для цього необхідний електронний цифровий підпис, необхідні дані підприємця і доступ до Інтернету.

Як швидко і легко відкрити або закрити ФОП в Приват24 – читайте нижче в нашому матеріалі.

Як відкрити ФОП в Приват24

Для відкриття поточного рахунку підприємця необхідний такий перелік умов:

  • Потрібно бути офіційно зареєстрованим підприємцем
  • Бути клієнтом ПриватБанку (депозит, активна картка або реєстрація в Приват24)
  • Мати електронний цифровий підпис, отриманий в ПриватБанку.

Для відкриття рахунку ФОП потрібно зайти в Приват24-бізнес. Для заявки необхідний паспорт та ідентифікаційний код. Потрібно авторизуватися на сайті Приват24.

1. Вибрати розділ "Рахунки" - "Відкрити рахунок"

2. Вибрати регіон обслуговування (якщо банк підтягує той регіон, який не підходить клієнту, то можна його змінити).

3. Заповнити шаблон-анкету.

4. Наступний крок - корпоративна карта, яка стане вашим ключем доступу до рахунку. Її можна оформити онлайн, але забирати доведеться у відділенні.

5. Після система пропонує клієнту підписати заяву і вказує, які рахунки для нього заведені. Для підпису потрібно використовувати ЄЦП.

Як закрити рахунок ФОП в Приват24

1. Авторизуватися в системі

2. Зайти в меню "Каталог послуг - Закриття рахунку - Підключити - Відкрити

3. Там заповнити дані та підтвердити смс-паролем, який буде відправлений на телефон.

Важливо!

Заявку на закриття рахунку можна подати при дотриманні таких правил:

При нульовому залишку коштів на рахунку (в день закриття не повинно бути операцій на рахунку)

Не повинно бути заборгованості за обслуговування рахунку

При наявності операцій в поточному місяці, при закритті рахунку, буде списана комісія згідно з тарифами на обслуговування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відкрити рахунок ФОП в різних банках.

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