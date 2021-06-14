Як відкрити і закрити ФОП в Приват24: проста покрокова інструкція

Відкрити або закрити рахунок фізичної особи-підприємця в Приват24 онлайн досить просто. Для цього необхідний електронний цифровий підпис, необхідні дані підприємця і доступ до Інтернету.
Як швидко і легко відкрити або закрити ФОП в Приват24 – читайте нижче в нашому матеріалі.
Для відкриття поточного рахунку підприємця необхідний такий перелік умов:
Для відкриття рахунку ФОП потрібно зайти в Приват24-бізнес. Для заявки необхідний паспорт та ідентифікаційний код. Потрібно авторизуватися на сайті Приват24.
1. Вибрати розділ "Рахунки" - "Відкрити рахунок"
2. Вибрати регіон обслуговування (якщо банк підтягує той регіон, який не підходить клієнту, то можна його змінити).
3. Заповнити шаблон-анкету.
4. Наступний крок - корпоративна карта, яка стане вашим ключем доступу до рахунку. Її можна оформити онлайн, але забирати доведеться у відділенні.
5. Після система пропонує клієнту підписати заяву і вказує, які рахунки для нього заведені. Для підпису потрібно використовувати ЄЦП.
1. Авторизуватися в системі
2. Зайти в меню "Каталог послуг - Закриття рахунку - Підключити - Відкрити
3. Там заповнити дані та підтвердити смс-паролем, який буде відправлений на телефон.
Заявку на закриття рахунку можна подати при дотриманні таких правил:
При нульовому залишку коштів на рахунку (в день закриття не повинно бути операцій на рахунку)
Не повинно бути заборгованості за обслуговування рахунку
При наявності операцій в поточному місяці, при закритті рахунку, буде списана комісія згідно з тарифами на обслуговування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відкрити рахунок ФОП в різних банках.