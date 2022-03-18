Как открыть счет в PayPal, чтобы принимать и выводить деньги: пошаговая инструкция

Крупная платежная система PayPal начала работать в Украине. Теперь украинские клиенты системы смогут отправлять переводы. Также временно в компании сняли комиссию для переводов, которые отправляются на украинские счета.
Как открыть счет в PayPal в Украине – читайте ниже в Styler.
1. Зайдите на официальный сайт PayPal и нажмите "Открыть счет".
Скриншот (paypal.com)
2. Выберите предпочтительный тип счета – "Личный счет".
3. В форме укажите страну проживания, впишите имя и фамилию, введите адрес электронной почты, придумайте и подтвердите пароль. Вся информация должна быть латинскими буквами.
4. Заполните информацию о гражданстве, адрес проживания, индекс, дату рождения и номер телефона.
5. Прочитайте Соглашение с пользователем, Заявление о конфиденциальности и подтвердите ваше совершеннолетие.
6. Далее появится поздравление с успешным открытием счета. Теперь вы можете совершать переводы или проводить оплаты.
7. Система вам откроет форму для привязки банковской карты, в которой нужно указать номер карты, срок ее действия и CVV.
С системой PayPal можно использовать карты Visa, MasterCard, American Express
8. Далее вам откроется Личный кабинет, где клиент может подтвердить номер телефона, почту и добавить другие карты.
С корпоративного счета пользователь может платить исполнителям и сотрудникам.
Для открытия корпоративного счета в Украине нужно:
1. Зайти на официальный сайт PayPal и нажать "Открыть счет".
2. Выбрать предпочтительный тип счета — "Корпоративный счет".
3. Введите адрес электронной почты.
4. Откроется форма для заполнения информации о юридическом лице. Тут потребуется ввести логин, ФИО полностью, название компании, номер телефона, юридический адрес, место расположения, индекс и выбрать валюту.
5. Последний этап — предоставление сервису информации о направлении деятельности организации, адресе сайта, стране и дате регистрации. Счет PayPal активируется только после открытия всех данных о компании.
Напомним, ранее мы писали о том, в каком из украинских банков сейчас выгоднее менять доллары.
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