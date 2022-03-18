Як відкрити рахунок в PayPal, щоб приймати і виводити гроші: покрокова інструкція

Як відкрити особистий рахунок

1. Зайдіть на офіційний сайт PayPal і натисніть "Відкрити рахунок".

Скриншот (paypal.com)

2. Виберіть бажаний тип рахунку - "Особистий рахунок".

3. У формі вкажіть країну проживання, впишіть ім'я та прізвище, введіть адресу електронної пошти, придумайте і підтвердіть пароль. Вся інформація повинна бути латинськими літерами.

4. Заповніть інформацію про громадянство, адресу проживання, Індекс, дату народження та номер телефону.

5. Прочитайте Угоду з користувачем, заяву про конфіденційність і підтвердіть ваше повноліття.

6. Далі з'явиться привітання з успішним відкриттям рахунку. Тепер ви можете здійснювати перекази або проводити оплати.

7. Система вам відкриє форму для прив'язки банківської карти, в якій потрібно вказати номер карти, термін її дії та CVV.

З системою PayPal можна використовувати карти Visa, MasterCard, American Express

8. Далі вам відкриється Особистий кабінет, де клієнт може підтвердити номер телефону, пошту і додати інші карти.

Реєстрація корпоративного рахунку PayPal в Україні

З корпоративного рахунку користувач може платити виконавцям і співробітникам.

Для відкриття корпоративного рахунку в Україні потрібно:

1. Зайти на офіційний сайт PayPal і натиснути "Відкрити рахунок".

2. Вибрати тип рахунку - "Корпоративний рахунок".

3. Введіть адресу електронної пошти.

4. Відкриється форма для заповнення інформації про юридичну особу. Тут потрібно ввести логін, ПІБ повністю, назва компанії, номер телефону, юридична адреса, місце розташування, індекс і вибрати валюту.

5. Останній етап-надання сервісу інформації про напрямок діяльності організації, адресу сайту, країну і дату реєстрації. Рахунок PayPal активується тільки після відкриття всіх даних про компанію.