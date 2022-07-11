Как открыть консервную банку без открывашки: помогут подручные средства

Будь то тунец, соус или салат, консервы являются основным продуктом в каждом списке покупок. Поэтому следует знать, как можно открыть консервную банку с помощью подручных средств.

Как открыть банку

Ложка

Необходимо взять ложку и сжать ее в ладони. Нажмите на края банки и сделайте быстрые движения вперед и назад. Когда вы сделали отверстие, не забудьте его увеличить, чтобы открыть банку.

Камень

Этот способ займет больше времени и усилий, но позволяет открыть банку практически где угодно. Для этого консервную банку нужно хорошо потереть круговыми движениями об асфальт, большой камень или бетонный пол. Тогда на крышке сточится весь ободок. Аккуратно сожмите банку сбоку и снимите верхнюю крышку.

Вполне вероятно, что при этом действии крышка не откроется полностью. Вы можете удалить крышку с помощью ткани, чтобы не пораниться.

Нож

Если у вас под рукой нет открывашки, можно воспользоваться ножом. Это один из наиболее используемых методов.

Кончик ножа нужно поставить вертикально на крышку банки. Затем осторожно нужно постучать по кончику несколько раз, чтобы он медленно проткнул крышку. Когда будет небольшое отверстие, можно подтолкнуть нож к себе. Далее нужно резать по кругу.

Плоская отвертка

Крепко держа отвертку в руке, положите ее на крышку банки рядом с ободком. Возьмите молоток свободной рукой и осторожно постукивайте по отвертке, пока не проколете отверстие в банке.

Убедитесь, что все инструменты, которые вы используете, чтобы открыть банку, чисты.