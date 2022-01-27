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Как правильно хранить открытые консервы, чтобы не отравиться

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Четверг 27 января 2022 20:41
Как правильно хранить открытые консервы, чтобы не отравиться Как правильно хранить открытые консервы (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

В магазинах можно найти много продуктов в консервных банках. Мясо, рыба, овощи и фрукты в стеклянных и жестяных банках долго хранятся и не занимают много места на кухне. Но, чтобы продукт сохранил свой вкус и качество, важно знать, в каких условиях следует хранить открытые консервы.

Об этом пишет Ukr.Media.

Хранение закрытых консервов

Так, закрытую тару с мясными, рыбными и плодово-овощными продуктами следует хранить при температуре воздуха не более 15 °C и при относительной влажности до 75% в хорошо проветриваемом помещении.

Также не стоит помещать закрытые консервы в холодильник, ведь их вкусовые качества могут измениться на худшую сторону. В частности, такие продукты, как сгущенное молоко, варенье или компот, могут изменить текстуру и засахариться.

К тому же важно следить за сохранностью упаковки. Особое внимание нужно обратить на металлические консервы. Все потому, что они гораздо чаще подвергаются деформациям и коррозии, а это сокращает срок хранения продукта.

Кроме того, стоит покупать банки без вмятин, ржавчины и других внешних дефектов.

Как хранить открытые консервы

Консервы нужно открывать непосредственно перед употреблением. Хранить открытые консервированные продукты рекомендуется не более суток при условии, что они были переложены в стеклянный или керамический сосуд.

После открытия консервированный продукт необходимо хранить исключительно в холодильнике.

Открыв консервы, перекладывайте содержимое в герметичный контейнер или другую посуду с крышкой и храните его в холодильнике.

Также для сохранения вкусовых качеств после вскрытия упаковки не выливайте рассол, соус или сок, ведь в нем продукт сохранится гораздо лучше.

Ранее мы сообщали, как правильно выбрать рыбные консервы.

Также мы писали о самый вредный тип рыбных консервов.

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