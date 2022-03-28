Как открыть ФОП во время войны: простая инструкция

Открыть ФОП (физическое лицо-предприниматель) в условиях военного положения можно несколькими способами. Для этого вам понадобится компьютер или смартфон, подключение к интернету и немного времени.
Как открыть ФОП во время войны – читайте в нашем материале ниже.
Самый простой и доступный способ для регистрации бизнеса возможен с помощью приложения "Дія". Некоторое время эта услуга была недоступна, так как все реестры были отключены, чтобы данные украинцев были в безопасности.
Далее ваше заявление автоматически попадает в реестр физических лиц-предпринимателей, и обработка занимает менее 2 минут.
Напомним, ранее мы писали о том, как вынужденным переселенцам получить 2000 гривен помощи.
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