Как открыть ФОП во время войны: простая инструкция

ФОП с помощью "Дія"

Самый простой и доступный способ для регистрации бизнеса возможен с помощью приложения "Дія". Некоторое время эта услуга была недоступна, так как все реестры были отключены, чтобы данные украинцев были в безопасности.

Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.

Авторизуйтесь на портале Дія по этой ссылке

Заполните онлайн-форму

Проверьте и подтвердите данные электронной подписью.

Далее ваше заявление автоматически попадает в реестр физических лиц-предпринимателей, и обработка занимает менее 2 минут.

Как открыть ФОП у государственного регистратора