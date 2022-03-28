Як відкрити ФОП під час війни: проста інструкція

ФОП за допомогою "Дія"

Найпростіший і доступний спосіб для реєстрації бізнесу можливий за допомогою програми"Дія". Деякий час ця послуга була недоступна, оскільки всі реєстри були відключені, щоб дані українців були в безпеці.

Наразі єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.

Авторизуйтесь на порталі Дія за цим посиланням

Заповніть онлайн-форму

Перевірте і підтвердіть дані електронним підписом.

Далі ваша заява автоматично потрапляє до реєстру фізичних осіб-підприємців, і обробка займає менше ніж 2 хвилини.

Як відкрити ФОП у державного реєстратора