Як відкрити ФОП під час війни: проста інструкція

Відкрити ФОП (фізична особа-підприємець) в умовах воєнного стану можна кількома способами. Для цього вам знадобиться комп'ютер або смартфон, підключення до Інтернету і трохи часу.
Як відкрити ФОП під час війни – читайте в нашому матеріалі нижче.
Найпростіший і доступний спосіб для реєстрації бізнесу можливий за допомогою програми"Дія". Деякий час ця послуга була недоступна, оскільки всі реєстри були відключені, щоб дані українців були в безпеці.
Далі ваша заява автоматично потрапляє до реєстру фізичних осіб-підприємців, і обробка займає менше ніж 2 хвилини.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимушеним переселенцям отримати 2000 гривень допомоги.
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