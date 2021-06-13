Открылись крепления: под Николаевом люди пострадали во время катания на аттракционе (видео)

В ночь на воскресенье, 13 июня, в городе Вознесенск Николаевской области на аттракционе во время катания произошел неприятный инцидент, в ходе которого пострадали люди. Дело в том, что внезапно открылись крепления безопасности и поднялась ограда.

Три человека 28-ми, 29-ти и 21-го годов получили ушибы, а один 33-летний мужчина порезал руку, когда разбил стекло кабины кассы и пытался остановить карусель.

В данное время жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Как пишет "Вознесенский вестник" в Facebook, через несколько секунд после запуска автоматика на аттракционе дала сбой. Это произошло из-за неосмотрительности оператора оборудования.

"После поломки оборудования оператор исчез в неизвестном направлении, а жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона. Скорее всего оператор нажал не те кнопки. В панике еще один человек, чтобы остановить двигатели разбил окно кабины кассира, из-за чего получил травму руки. Его также госпитализировали", - говорится в сообщении.

Оператор и девушка кассир исчезли в неизвестном направлении, их разыскивает полиция.

Пользователи сети прокомментировали данный инцидент.