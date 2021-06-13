Відкрилися кріплення: під Миколаєвом люди постраждали під час катання на атракціоні (відео)
У ніч на неділю, 13 червня, в місті Вознесенськ Миколаївської області на атракціоні під час катання стався неприємний інцидент, в ході якого постраждали люди. Річ у тім, що раптово відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа.
Про це повідомляє поліція Миколаївській області.
Три людини 28-ми, 29-ти і 21-го років отримали удари, а один 33-річний чоловік порізав руку, коли розбив скло кабіни каси і намагався зупинити карусель.
Зараз життю та здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.
Як пише "Вознесенський вісник" в Facebook, через кілька секунд після запуску автоматика на атракціоні дала збій. Це сталося через необачність оператора обладнання.
"Після поломки обладнання оператор зник в невідомому напрямку, а жителі самостійно почали звільняти тих, хто знаходився в кріслах атракціону. Швидше за все оператор натиснув не ті кнопки. У паніці ще одна людина, щоб зупинити двигуни розбила вікно кабіни касира, через що отримала травму руки. Його також госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Оператор і дівчина касир зникли в невідомому напрямку, їх розшукує поліція.
Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.
- Це, звичайно треш!!! Втекли і оператор, і касирка!!! Господи не смішно, але, як? Адже були якісь документи, хтось же відповідає за цих робочих? !!! Жах!!! Якомога скорішого одужання!!!
- Ну, що таке не щастить і, як з ним боротися!!! Так все було круто!!! Якнайшвидшого одужання постраждалим!!!
- За ці атракціони йдеться вже дуже давно (нема за ці саме, а взагалі). Там треба перевіряти все ... і коли вони проходили перевірку, і страховки, і офіційний дозвіл, і амортизаційний знос ... дуже всього багато. Людям якнайшвидшого одужання і морального теж;
- Так ви бачили кріплення як стояли на дощечках і на прутиках. Щоб гойдалки рівно були. Я каталася вчора на лавці, мало не випала. Страховки нуль. Не катайтеся люди на приїжджих гойдалках. Я більше ні ногою.
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