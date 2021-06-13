Відкрилися кріплення: під Миколаєвом люди постраждали під час катання на атракціоні (відео)

У ніч на неділю, 13 червня, в місті Вознесенськ Миколаївської області на атракціоні під час катання стався неприємний інцидент, в ході якого постраждали люди. Річ у тім, що раптово відкрилися кріплення безпеки і піднялася огорожа.

Три людини 28-ми, 29-ти і 21-го років отримали удари, а один 33-річний чоловік порізав руку, коли розбив скло кабіни каси і намагався зупинити карусель.

Зараз життю та здоров'ю потерпілих нічого не загрожує.

Як пише "Вознесенський вісник" в Facebook, через кілька секунд після запуску автоматика на атракціоні дала збій. Це сталося через необачність оператора обладнання.

"Після поломки обладнання оператор зник в невідомому напрямку, а жителі самостійно почали звільняти тих, хто знаходився в кріслах атракціону. Швидше за все оператор натиснув не ті кнопки. У паніці ще одна людина, щоб зупинити двигуни розбила вікно кабіни касира, через що отримала травму руки. Його також госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Оператор і дівчина касир зникли в невідомому напрямку, їх розшукує поліція.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.