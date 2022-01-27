"Відкрила рот і зіпсувала купальник": Ірма Вітовська висловилася про російську мову в Україні (відео)

Ірма Вітовська пояснила, чому українцям анатомічно не підходить розмовляти російською мовою, яка в їхніх устах звучить неорганічно і просто неприродньо.

Про це знаменита українська актриса театру і кіно розповіла в інтерв'ю в програмі "Перо Фортуни".

Зірка зазначила, що російська мова зараз еволюціонувала в таку собі "зонівську" модель, вона є дуже динамічною, агресивною, і нею "добре сваритися, так щоб дійшло назавжди".

"До речі, це моя органічна мова була до 19-20 років, я нікуди в цьому не дівалася... Я цією мовою думала, до війни я багато знімалася російською", - згадує Вітовська.

При цьому актриса наголосила, що її російська мова "зовсім інша, ніж у тих, хто думає, що він говорить російською".

"Треба розуміти специфіку побудови мови, де дихання, де мовний апарат. Українська мова з гортані йде, вона як санскрит, і коли українська мова і російські звуки - це найжахливіше, що можна почути", - ділиться думкою кінозірка.

Вона також вказала, що коли росіяни сміються з української мови та називають її "южнорусским говором", але насправді цей "говір" - український.

"Коли дихання йде українське, а нав'язана в словнику інша "партитура", це просто збочення, я вам скажу. Тому вертайтеся до української, ви тоді інтелігентніше звучите, вас приємно чути тоді, воно органічно", - висловилася Вітовська.

Також вона описала специфіку і різницю звучання російської мови з вуст українців, що живуть в різних географічних регіонах.

"Особливо східні українці, їм сам Господь загострив таку гортань нижню... тому що коли вони говорять - ну це так сексуально. Мені це так нагадує якісь східні народи. А коли я "разгавариваю", то" эта ужасно", це просто я не можу слухати...

Мені здається, що в українців при західних територіях, де пом'якшеність іде, у них російська краще звучить, ніж у східних українців, у яких на органіці та діафрагмі дихання опущене. У них ось "го", "ге"... їх просто слухаєш, і це якась медитативність", - каже Вітовська.

На її думку, українці в східних областях "втрачають через те, що вони не повертаються до української".

"Ви знаєте, я дуже люблю у Зощенка (Михайло Зощенко, радянський письменник) таку фразу "Відкрила рот і зіпсувала купальник". Особливо коли це красива дівчина, а вона починає "разгаварівать" ось так... і все, мені стає жахливо, нецікаво, навіть коли це дуже добра порядна людина, дуже щира, душевна. Але це нерозуміння, що вона втрачає, що мова і як ви нею спілкуєтеся - це так само і сексуальність певна", - вважає Вітовська.

Відео: Ірма Вітовська висловилася про російську мову в Україні