Принц Гарри оставил Меган Маркл с ребенком одну: что произошло

Меган Маркл осталась с ребенком одна - принц Гарри улетел (фото: коллаж РБК-Украина)

Меган Маркл снова провела несколько дней без своего мужа

Меган Маркл осталась дома одна вместе со своим сыном Арчи Харрисоном. Вчера утром герцог Сассексский вылетел в Рим из лондонского аэропорта Хитроу. Об этом сообщает Daily Star.

Принц Гарри приземлился в аэропорту Фьюмичино, где его ждала королевская битва в Риме. Дело в том, что герцог сегодня, 24 мая, принял участие в игре в поло. Он играл в рамках своей благотворительной организации Sentable’s Polo Cup, чтобы собрать средства.

Принц Гарри на игре в поло (фото: instagram.com/sussexroyal)

Благотворительная организация, созданная Гарри вместе с принцем Сиисо, который является членом королевской семьи Лесото, в 2006 году. Она помогает уязвимым детям и молодежи в южной части Африки вести здоровый и продуктивный образ жизни.

Принц Гарри на игре в поло (фото: instagram.com/sussexroyal)

Стоит отметить, что принц Гарри уже второй раз оставляет семью одну с тех пор, как его сын Арчи появился на свет в понедельник, 6 мая. Всего через три дня после рождения первенца Гарри отправился в Голландию, чтобы начать отсчет времени до Игр непобежденных, которые состоятся в 2020 году в Гааге - городе на западе Нидерландов.

Меган Маркл и принц Гарри с новорожденным сыном (фото: instagram.com/sussexroyal)

Игр непобежденных представляют собой международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, которые стали инвалидами. Данные соревнования проходят в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри.

При этом ранее Гарри говорил, что ему потребуется отцовский отпуск продолжительностью в две недели, чтобы "доказать, что он современный отец". При этом всего через несколько дней после рождения малыша он посетил Королевскую конную выставку в Виндзоре, а затем отправился в Оксфорд.

Напомним, что мы писали о том, как в США зарабатывают на гибели принцессы Дианы.

Ранее сообщалось, что эксперт, которая изучала Меган Маркл в течение нескольких месяцев, утверждает, что чувства у супружеской пары различны.