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Коли відкриють метро на Виноградар: у Києві порадували новиною

STYLERЖиття    22.04.2020 - 13:24
Коли відкриють метро на Виноградар: у Києві порадували новиною
У Києві будують метро на Виноградар (фото: facebook.com/Kyivmetrobud)

Метро на Виноградар обіцяють відкрити в грудні 2021 року

Метро на Виноградар давно чекають мешканці столиці, які задаються питанням, коли ж все-таки дві нові станції з'являться на масиві. Представники будівельної компанії "Київметробуд" запевняють, будівництво нових станцій підземки йде повним ходом і не зупиняється.

Метро на Виноградар планують відкрити в грудні 2021 року. До цього часу там повинні відкрити свої двері для пасажирів дві станції. На даний момент фахівці вже майже закінчили збирати величезний прохідницький комплекс.

Згідно з проектом, прохідницький щит почне роботу з боку станції "Мостицька" і фінішує майже через 1,3 км, біля станції "Сирець". Як кажуть фахівці, на ці роботи їм знадобиться близько 6 місяців.

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко спростовує чутки, які з'явилися в мережі про нібито зупинення робіт з будівництва метро на Виноградар.

Планується, що дві нові станції метро будуть перевозити більше 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між двома новими станціями буде 3,7 кілометрів.

Мер обіцяє, що найближчим часом навідається на територію робіт, щоб перевірити належне їх виконання.

Нагадаємо, що в планах будівельників відкриття двох станцій метро - "Мостицька" і "Проспект Правди". Всього лінію планують доповнити чотирма станціями.

Як ми раніше писали, будівельники показали гігантську машину для тунелів метро на Виноградар.

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