Когда откроют метро: Шмыгаль сделал новое заявление

Когда в Киеве откроют метро - вопрос, который волнует многих украинцев во время карантина. После первого этапа ослабления карантинных мер 11 мая, транспорт и подземка в столице все равно не работают для всех желающих. Наземный транспорт продолжает ходить только для тех, у кого есть спецпропуска. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил украинцам, что вопрос запуска метрополитена будет рассматриваться только тогда, когда страна пройдет пик заболевания COVID-19.

"Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей собираются в вагонах – очень близкий контакт. Метро и междугородный транспорт могут стать катализатором распространения заболевания", - сказал глава Кабмина в эфире "1+1".

По словам главы правительства, сейчас трудно что-либо прогнозировать, но, возможно, метро и междугородний транспорт начнет свою работу до середины лета. Предположительно, что транспорт запустят к июлю.

Также премьер сказал, что 22 мая - это не конец карантина. Скорей всего, правительство будет продлевать карантинные меры после этой даты.

Напомним, что 11 мая в стране вступил в действие первый этап смягчения карантина. В государстве разрешили гулять в парках и скверах, открыли салоны, парикмахерские, магазины непродовольственных товаров, также разрешили работать летним площадкам кафе и ресторанов при соблюдении определенных условий.

Как мы ранее писали, карантин в Украине из-за коронавируса в Украине после 22 мая продлят.