Коли відкриють метро: Шмигаль зробив нову заяву

Коли в Києві відкриють метро - питання, яке хвилює багатьох українців під час карантину. Після першого етапу ослаблення карантинних заходів 11 травня, транспорт і підземка в столиці все одно не працюють для усіх бажаючих. Наземний транспорт продовжує ходити тільки для тих, у кого є спецперепустки. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив українцям, що питання запуску метрополітену буде розглядатися тільки тоді, коли країна пройде пік захворювання COVID-19.

"Метро та міжміський транспорт – це дуже важливе питання. Поки ми не пройшли цей пік, то уявіть, як два мільйони людей збираються у вагонах – дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт можуть стати каталізатором поширення захворювання", - сказав глава Кабміну в ефірі "1+1".

За словами глави уряду, зараз важко щось прогнозувати, але, можливо, метро та міжміський транспорт почне свою роботу до середини літа. Імовірно, що транспорт запустять до липня.

Також прем'єр сказав, що 22 травня - це не кінець карантину. Скоріше за все, уряд буде продовжувати карантинні заходи після цієї дати.

Нагадаємо, що 11 травня в країні вступив в дію перший етап пом'якшення карантину. В державі дозволили гуляти в парках і скверах, відкрили салони, перукарні, магазини непродовольчих товарів, також дозволили працювати літніх майданчиків кафе і ресторанів при дотриманні певних умов.

Як ми раніше писали, карантин в Україні через коронавірус в Україні після 22 травня продовжать.