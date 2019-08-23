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Откопал новые кроссовки: вероятный убийца Яны Шевченко шокировал циничным заявлением

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 12:50
Откопал новые кроссовки: вероятный убийца Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Вероятный убийца Яны Шевченко шокировал заявлением в суде (коллаж РБК-Украина)

Убийство 26-летней Яны Шевченко в Харькове обрастает новыми подробностями

Убийство 26-летней Яны Шевченко в Харькове ее 17-летним бойфрендом обсуждают уже несколько дней. А местные жители запуганы семьей Даниила Редина, в частности - его отцом - бывшим правоохранителем.

Как сообщалось ранее, соседи подозреваемого в убийстве подростка говорят, что парень ходил по улице и рассказывал всем, что он сделал с Яной. Но все боялись обращаться в полицию, так как в местном управлении "у отца Даниила есть покровители".

"Чтобы все, кто видел или слышал что-то, - закрыли рты и молчали", - якобы говорили свидетелям преступления сотрудники райотдела.

Сам подозреваемый своей вины не признает, но, как говорит адвокат Андрей Диденко, когда Даниила задержали, тот рассказал, что после расправы над Яной он закопал свои новые кроссовки и одежду, на которых были следы крови, в землю. Но уже через три дня, когда все более-менее утихло, второкурсник колледжа откопал одежду и обувь, так как ему "стало жалко новые вещи".

Откопал новые кроссовки: вероятный убийца Яны Шевченко шокировал циничным заявлением

Даниил Редин в зале суда

В то же время, адвокат подозреваемого в суде апеллировал к Европейской конвенции по правам человека и настаивал, что Даниил должен не сидеть в СИЗО, а учиться в колледже, поскольку это - его конституционное право.

Отец 17-летнего Редина и вообще заявил, что в данной ситуации жертвой является именно его сын. А что связывает Даниила и Яну - он не в курсе.

"Вообще без понятия. Там же сказано: употребляли какие-то вещества. Но я не замечал за ним (сыном - ред.) какие-то употребления. А что дальше там происходило... Я не знаю, я не присутствовал там. Но, с его слов, он не делал этого", - сказал отец Даниила журналистам.

Откопал новые кроссовки: вероятный убийца Яны Шевченко шокировал циничным заявлением

Даниил Редин в зале суда

Напомним, Яна Шевченко пропала еще 28 июня, а через 10 дней тело девушки нашли закопанным в овраге в районе Лысой горы в Харькове. Яну удалось опознать лишь по татуировке по ноге. Главным подозреваемым в убийстве девушки является ее экс-бойфренд - 17-летний Даниил Редин. Якобы причиной убийства стало то, что на одной из вечеринок Яна опозорила парня и рассказала, что "в постели он никакой".

Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко сделал циничное заявление

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