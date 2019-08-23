Відкопав нові кросівки: ймовірний вбивця Яни Шевченко шокував цинічною заявою

Ймовірний вбивця Яни Шевченко шокував заявою в суді (колаж РБК-Україна)

Вбивство 26-річної Яни Шевченко в Харкові обростає новими подробицями

Вбивство 26-річної Яни Шевченко у Харкові її 17-річним бойфрендом обговорюють вже кілька днів. А місцеві жителі залякані сім'єю Данила Рєдіна, зокрема - його батьком - колишнім правоохоронцем.

Як повідомлялося раніше, сусіди підозрюваного у вбивстві підлітка кажуть, що хлопець ходив по вулиці і розповідав усім, що він зробив з Яною. Але всі боялися звертатися в поліцію, так як у місцевому управлінні "у батька Данила є покровителі".

"Щоб всі, хто бачив або чув щось, - закрили роти і мовчали", - нібито говорили свідкам злочину співробітники райвідділу.

Сам підозрюваний своєї вини не визнає, але, як каже адвокат Андрій Діденко, коли Данила затримали, той розповів, що після розправи над Яною він закопав свої нові кросівки і одяг, на яких були сліди крові, в землю. Але вже через три дні, коли все більш-менш вщухло, другокурсник коледжу відкопав одяг і взуття, так як йому "стало шкода нові речі".

Данило Рєдін в залі суду

У той же час, адвокат підозрюваного в суді апелював до Європейської конвенції з прав людини і наполягав, що Данило не повинен сидіти у СІЗО, а має вчитися в коледжі, оскільки це - його конституційне право.

Батько 17-річного Рєдіна і взагалі заявив, що в даній ситуації жертвою є саме його син. А що пов'язує Данила і Яну - він не в курсі.

"Взагалі без поняття. Там же сказано: вживали якісь речовини. Але я не помічав за ним (сином - ред.) якісь вживання. А що там далі відбувалося... Я не знаю, я не був там присутній. Але, з його слів, він не робив цього", - сказав батько Данила журналістам.

Данило Рєдін в залі суду

Нагадаємо, Яна Шевченко пропала ще 28 червня, а через 10 днів тіло дівчини знайшли закопаним у яру в районі Лисої гори в Харкові. Яну вдалося впізнати лише по татуюванню на нозі. Головним підозрюваним у вбивстві дівчини є її екс-бойфренд - 17-річний Данило Рєдін. Нібито причиною вбивства стало те, що на одній з вечірок Яна зганьбила хлопця і розповіла, що "в ліжку він ніякий".

Підозрюваний у вбивстві Яни Шевченко зробив цинічну заяву

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