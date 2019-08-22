Подросток забил девушку в Харькове: всплыли шокирующие детали расправы (видео)

Убийство девушки в Харькове (коллаж: РБК-Украина)

Подозреваемого в убийстве Яны Шевченко пыталась "отмазать" его семья

Убийство 26-летней Яны Шевченко в Харькове сильно шокировало украинцев. Мать девушки рассказала страшные детали о семье подозреваемого в убийстве подростка, 17-летнего Даниила Редина. Об этом говорится в "Надзвичайних новинах".

Соседи семьи подозреваемого говорят, что сам подросток ходил и рассказывал всем, что он сделал с Яной. И об этом, якобы, знали все, но боялись обращаться в полицию, потому что опсались мести семьи Даниила Редина.

"Весь наш район запуган этой семьей, в частности отцом Даниила Денисом Рединым", - рассказала женщина, которая не решилась показывать свое лицо на камеру.

Яна Шевченко (фото: facebook.com)

Женщина рассказала, что отец подозреваемого избил ее мужа, после чего тот на третий день умер в больнице. Причем за преступление он не понес наказания. Женщина говорит, что в местном управлении полиции у отца Даниила есть "покровители".

Местные говорят, что 17-летний Даниил и 26-летняя Яна вместе употребляли наркотики, и у них были интимные отношения. А однажды девушка высмеяла парня в компании друзей, после чего он затаил обиду.

Соседка рассказывает, что Даниил даже водил на место, где закопал Яну, экскурсии. Редин же после обнаружения тела девушки оставался на свободе около месяца после совершения убийства.

А когда семье наконец отдали тело девушки, то в справке значилось, что причина смерти не установлена.

Денис Редин (скрин видео)

Правозащитник Андрей Диденко утверждает, что отец Даниила, бывший правоохранитель, а также сотрудники райотдела звонили свидетелям и запугивали их, чтобы те молчали.

"И только после того, как дело забрали в следственное управление, оно сдвинулось с мертвой точки", - добавил правозащитник.

В суде Денис Редин, отец подозреваемого, утверждал, что жертвой является его сын, а что его связывает с Яной, он не знает.

Убийство Яны Шевченко в Харькове (видео: YouTube/Чрезвычайные новости)

Напомним, 26-летняя Яна Шевченко пропала еще 28-го июня 2019 года, а через 10 дней тело девушки нашли закопанным в овраге в районе Лысой горы в Харькове. Яну удалось опознать лишь по татуировке по ноге.

Ранее мы писали, что в ночь на 20 августа в Киеве произошло жуткое ДТП. Водитель Mersedes на огромной скорости сбил девушку и протащил на капоте несколько сотен метров. Сила удара была такой, что от тела пострадавшей оторвались конечности.