Как отключить надоедливую рекламу на телефоне: инструкция, которая убережет ваши нервы

Программы для блокировки рекламы

Простейшей программой для установки является AddGurd. Ее бесплатная версия полностью избавит вас от надоедливой рекламы в браузере. Подписавшись на платную версию, вы забудете о рекламе вообще всюду.

Также существуют и другие подобные программы, но они иногда пропускают рекламу.

К слову, лучший вариант в борьбе с рекламой для Android фактически существует, но вы его не найдете в официальном магазине приложений.

Но вот в интернете - легко. Конечно, принимая программу из неизвестного источника, вы идете на определенный риск. Хотя, как показала практика, вы можете невольно скачать вирусное приложение и с официального маркета.

Итак. Чтобы отключить рекламу полностью, вы можете на собственный риск скачать программу DNS66. Единственный минус которой в том, что ее следует активировать каждый раз после того, как смартфон выключается.

Если вы уже решили "рискнуть", то можете скачать эту программу с проверенного хранилища под названием F-Droid.

Настройки, которые уменьшают количество рекламы

Когда вы пользуетесь браузером, как возможно сейчас, читая эту новость, вы можете, переходя от страницы к странице, случайно согласиться на получение уведомлений от некоторых сайтов.

Во-первых, обычно этого не следует делать (конечно, если вы не фанат всплывающих уведомлений или "мегашокуючих новостей").

Во-вторых, эту проблему легко решить в настройках браузера.

Для самых популярных браузеров - Safari или Сһrоmе - эта настройка займет несколько секунд.

Например, в Android вы должны выбрать "Настройки", затем "уведомления" и отключить эти уведомления.

На iPhone немножко по-другому: там после "Настроек" надо выбрать "Safari" и нажать "Блокировать всплывающие окна".

Вирусная реклама

Если вам действительно досаждает реклама, скорее всего, вы подхватили вирус, который забрасывает вас этой рекламой.

Попробуйте скачать антивирус и провести диагностику смартфона.

Также могут надоедать рекламные оповещения от приложений. Такие уведомления следует отключить в настройках телефона. Но если они все равно приходят - лучше попробуйте "почистить" смартфон от ненужных приложений.