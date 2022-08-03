Як вимкнути набридливу рекламу на телефоні: інструкція, яка вбереже ваші нерви

Програми для блокування реклами

Найпростішою програмою для встановлення є AddGurd. Її безкоштовна версія повністю позбавить вас від надокучливої реклами у браузері. Підписавшись на платну версію, ви забудете про рекламу взагалі усюди.

Також існують й інші подібні програми, але вони інколи пропускають рекламу.

До слова, найкращий варіант у боротьбі з рекламою для Android фактично існує, але ви його не знайдете в офіційному магазині додатків.

Але от в інтернеті - легко. Звісно, приймаючи програму з невідомого джерела, ви йдете на певний ризик. Хоча, як показала практика, ви можете мимоволі завантажити вірусний додаток й з офіційного маркету.

Отож. Аби відключити рекламу повністю, ви можете на власний ризик завантажити програму DNS66. Єдиний мінус якої в тому, що її слід активувати щоразу після того, як смартфон вимикається.

Якщо, ви вже вирішили "ризикнути", то можете завантажити цю програму з перевіреного сховища під назвою F-Droid.

Налаштування, які зменшують кількість реклами

Коли ви користуєтесь браузером, як от можливо зараз, читаючи цю новину, ви можете, переходячи від сторінки до сторінки, випадково погодитись на отримання сповіщень від деяких сайтів.

По-перше, зазвичай цього не слід робити (звісно, якщо ви не фанат спливаючих сповіщень або "мегашокуючих новин").

По-друге, цю проблему легко вирішити у налаштуваннях браузера.

Для найпопулярніших браузерів - Safari чи Сhrome - це налаштування займе декілька секунд.

Наприклад у Android вам слід обрати "Налаштування", далі "Сповіщення" та вимкнути ті сповіщення.

На iPhone трошки по-іншому: там після "Налаштувань" треба обрати "Safari" та натиснути "Блокувати спливні вікна".

Вірусна реклама

Якщо вам дійсно докучає реклама, скоріш за все, ви підхопили вірус, який закидує вас тією рекламою.

Спробуйте завантажити антивірус та провести діагностику смартфону.

Також можуть набридати рекламні сповіщення від додатків. Такі сповіщення слід вимкнути у налаштуваннях телефону. Але якщо вони все одно приходять - краще спробуйте "почистити" смартфон від непотрібних додатків.