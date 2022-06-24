Платная подписка в Telegram: Какие преимущества и стоит ли покупать

В свежем обновленные приложения Telegram разработчики дают возможность приобрести премиальную подписку. Она якобы значительно расширяет спектр возможностей для активных пользователей мессенджера.

Что дает такая подписка и кому она действительно надо - читайте ниже в нашем материале.

Преференции, которые дает премиальная подписка

Как и ожидалось, на работу с мессенджером для обычного пользования новая платная версия никак не повлияет.

Но за 3,99 долларов в месяц пользователи Telegram Premium получают такие "бонусы":

в 2 раза увеличены все лимиты, такие как: количество чатов, количество каналов и групп, количество папок и закрепленных диалогов, также увеличилось количество избранных наклеек и количество доступных учетных записей с одного устройства.

увеличение размера файлов для загрузки - с 2 гигабайтов, доступных в классической версии, до 4 гигабайтов с премиумом

быстрая загрузка файлов - в результате приоритетности ваших файлов на фоне других, они будут значительно быстрее загружаться

расшифровка голосовых сообщений в текстовом виде

отсутствие рекламы

дополнительные возможности для использования отзывов - смайликами и анимации на весь экран

расширенные настройки диалогов

анимационные аватарки будут проигрываться даже когда диалог с человеком не открыт

специальные иконки и значок возле имени пользователя, который отмечает премиум версию.

Новые функции, которые появились для всех пользователей

Новые параметры подачи заявок в публичные каналы

Администраторы таких каналов, теперь могут включить вступление в канал согласно заявке. Таким образом, когда новый пользователь захочет присоединиться, он нажмет "подать заявку" и будет отображаться у администратора в списке желающих.

Таким образом администратор сможет проинформировать участника с правилами или другими положениями еще до того, как тот станет участником канала.

Значок подтвержденного профиля

Если вы имеете подтвержденные профили хотя бы в двух социальных сетях, вы сможете отправить заявку на верификацию своего канала, группы или бота в Telegram.

Улучшение ботов

Теперь в главе "что умеет Бот?" владельцы смогут размещать фото и видео для наглядной презентации его умений.

Предварительный просмотр на Android

Теперь на Android можно будет просматривать новые сообщения, не открывая их. Для этого надо нажать на фото собеседника в списке диалогов на несколько секунд. Такая функция была доступна и раньше, но только на телефонах компании Apple.

Также на Android можно по желанию включить автоматическое сохранение всех файлов на память телефона.

Загрузка файлов из сторонних приложений напрямую для iOS

Теперь для того, чтобы сбросить какой-то файл из другого приложения, вам не придется его сначала загружать, а потом "пулять" в Telegram. Для экономии времени теперь можно сразу загружать файлы в Telegram из сторонних приложений.

Также появилась анимированная шкала, которая даст понять, сколько ориентировочно это займет времени.

Конструктор анимированных аватаров для пользователей macOS

Для таких пользователей достаточно зайти в соответствующие настройки, чтобы сделать анимированную аватарку.

Также эта функция доступна для профильных видео каналов и групп.

Покупать или не покупать?

Конечно, с дополнительными функциями пользование мессенджером станет интереснее. Но более полезными они могут стать лишь в том случае, если вы работаете в Telegram, ведете собственный канал или группу.

Для обычного пользователя вряд ли целесообразно тратить деньги на ежемесячную подписку на то, чем вы не будете пользоваться.

К слову, для пользователей из Украины цена за ежемесячную подписку - на доллар дешевле, чем для пользователей из США.