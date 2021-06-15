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Отключили газ: в Днепре мужчина готовил еду в квартире на открытом огне

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Днепр, Вторник 15 июня 2021 18:09
Отключили газ: в Днепре мужчина готовил еду в квартире на открытом огне Фото: мужчина в квартире разжег огонь (фото pexels.com)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре мужчина в собственной квартире разжег костер, потому что дома выключили газ, а он хотел приготовить еду.

Об этом пишет местное издание "Днепр Оперативный".

Так, происшествие случилось 13 июня на улице Синельниковская, 9.

С жалобой в полицию обратились соседи мужчины. Люди жаловались на то, что в доме было сильное задымление.

В полиции установили квартиру, из которой шел дым и постучали туда. Оказалось, что костер разжег 59-летний мужчина.

Как оказалось, что накануне у него из-за долгов за коммуналку отключили газоснабжение и он готовил еду на открытом огне без соблюдения пожарной безопасности.

Полиция провела с мужчиной профилактическую беседу.

Ранее сообщали, что в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.

Добавим, что в конце января в Харькове в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Впоследствии в стране начались масштабные проверки домов престарелых.

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