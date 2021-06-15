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Відімкнули газ: у Дніпрі чоловік готував їжу в квартирі на відкритому вогні

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Дніпро, Вівторок 15 червня 2021 18:09
Відімкнули газ: у Дніпрі чоловік готував їжу в квартирі на відкритому вогні Фото: чоловік у квартирі розпалив вогонь (pexels.com)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі чоловік у власній квартирі розпалив вогнище, бо вдома вимкнули газ, а він хотів приготувати їжу.

Про це пише місцеве видання "Дніпро Оперативний".

Так, подія трапилась 13 червня на вулиці Синельниківська, 9.

Зі скаргою до поліції звернулися сусіди чоловіка. Люди скаржилися на те, що в будинку було сильне задимлення.

У поліції встановили квартиру, з якої йшов дим і постукали туди. Виявилось, що вогнище розпалив 59-річний чоловік.

Як виявилось, що напередодні в нього через борги за комуналку відімкнули газопостачання і він готував їжу на відкритому вогні без дотримання пожежної безпеки.

Поліція провела з чоловіком профілактичну бесіду.

Раніше повідомляли, що у Києві сталася пожежа в міській лікарні №1. Займання сталося на третьому поверсі триповерхової будівлі.

Додамо, що наприкінці січня в Харкові в результаті пожежі в нелегальному будинку престарілих загинули 15 осіб. Згодом в країні почалися масштабні перевірки будинків престарілих.

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