Откажитесь от этого: в ВОЗ сказали, чего нельзя делать в самоизоляции

В ВОЗ дали рекомендации по самоизоляции (Коллаж РБК-Украина)

В ВОЗ рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом и дали рекомендации по самоизоляции

Коронавирус поразил в Украине уже почти 900 человек, а общее количество инфицированных во всем мире перевалило за отметку в один миллион людей. Более 50 тысяч человек погибли от COVID-19. Большинство стран в мире ушли на карантин и самоизоляцию для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

В ВОЗ рассказали, от чего нужно отказаться в период самоизоляции, чтобы сохранить свое здоровье. Об этом рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге на брифинге 2 апреля.

Он призвал людей, которые находятся в карантине, вести здоровый образ жизни и поддерживать физическую активность, даже находясь дома.

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал Клюге.

Он отметил, что в группу риска входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, но и молодым также грозит серьезная опасность.

"Более 95% умерших вследствие эпидемии коронавируса в Европе – люди в возрасте старше 60, но молодые люди не должны пренебрегать угрозой. Представление о том, что болезнь COVID-19 влияет только на пожилых людей, неправильное. Молодые люди не непобедимы", - заявил Клюге.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине готовятся ввести более жесткий карантин для того, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.