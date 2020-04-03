Відмовтеся від цього: у ВООЗ сказали, чого не можна робити в самоізоляції

У ВООЗ дали рекомендації щодо самоізоляції (Колаж РБК-Україна)

У ВООЗ розповіли, хто найчастіше заражається коронавірусом і дали рекомендації щодо самоізоляції

Коронавірус вразив в Україні вже майже 900 осіб, а загальна кількість інфікованих у всьому світі перевалила за позначку в один мільйон людей. Понад 50 тисяч людей загинули від COVID-19. Більшість країн у світі пішли на карантин і самоізоляцію для того, щоб знизити ризик поширення коронавірусу.

У ВООЗ розповіли, від чого потрібно відмовитися в період самоізоляції, щоб зберегти своє здоров'я. Про це розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге на брифінгу 2 квітня.

Він закликав людей, які знаходяться в карантині, вести здоровий спосіб життя і підтримувати фізичну активність, навіть перебуваючи вдома.

"Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння та алкоголю", - сказав Клюге.

Він зазначив, що в групу ризику входять люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями, але і молодим також загрожує серйозна небезпека.

"Понад 95% померлих внаслідок епідемії коронавірусу в Європі – люди у віці старше 60, але молоді люди не повинні нехтувати загрозою. Уявлення про те, що хвороба COVID-19 впливає тільки на літніх людей, неправильне. Молоді люди не непереможні", - заявив Клюге.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні готуються ввести більш жорсткий карантин для того, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.