ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відмовтеся від цього: у ВООЗ сказали, чого не можна робити в самоізоляції

STYLERКоронавірус    03.04.2020 - 09:52
Відмовтеся від цього: у ВООЗ сказали, чого не можна робити в самоізоляції
У ВООЗ дали рекомендації щодо самоізоляції (Колаж РБК-Україна)

У ВООЗ розповіли, хто найчастіше заражається коронавірусом і дали рекомендації щодо самоізоляції

Коронавірус вразив в Україні вже майже 900 осіб, а загальна кількість інфікованих у всьому світі перевалила за позначку в один мільйон людей. Понад 50 тисяч людей загинули від COVID-19. Більшість країн у світі пішли на карантин і самоізоляцію для того, щоб знизити ризик поширення коронавірусу.

У ВООЗ розповіли, від чого потрібно відмовитися в період самоізоляції, щоб зберегти своє здоров'я. Про це розповів директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге на брифінгу 2 квітня.

Він закликав людей, які знаходяться в карантині, вести здоровий спосіб життя і підтримувати фізичну активність, навіть перебуваючи вдома.

"Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння та алкоголю", - сказав Клюге.

Він зазначив, що в групу ризику входять люди похилого віку та люди з хронічними захворюваннями, але і молодим також загрожує серйозна небезпека.

"Понад 95% померлих внаслідок епідемії коронавірусу в Європі – люди у віці старше 60, але молоді люди не повинні нехтувати загрозою. Уявлення про те, що хвороба COVID-19 впливає тільки на літніх людей, неправильне. Молоді люди не непереможні", - заявив Клюге.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні готуються ввести більш жорсткий карантин для того, щоб знизити ризик зараження коронавірусом.

Коронавірус пішов на друге коло: у Китаї новий спалах COVID-19 Вчені з'ясували несподівану правду про походження коронавіруса
Новини України ВООЗCOVID-19Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся