Отказавшаяся от украинского гражданства Оксана Баюл завернулась в флаг США

На новом опубликованном фото первая олимпийская чемпионка Украины завернулась во флаг США и призналась в любви этому государству.

"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доказывай. Уважай себя настолько, чтобы в любой момент, ты мог встать и уйти, не пожалев об этом!" - написала Баюл.

Оксана Баюл показала фото во флаге США

Напомним, что недавно Баюл пожаловалась подписчикам, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины. Также она назвала себя русской.

Оксана Баюл родилась и выросла в Днепре. Сначала будущая олимпийская чемпионка осталась без отца, а в возрасте 13 лет стала круглой сиротой. За девочкой присматривали тренера, а потом ее забрала к себе одесский тренер по фигурному катанию Галина Змиевская. В 1993 году Баюл стала чемпионкой мира, а в 1994 году – олимпийской чемпионкой.

После своей победы на Олимпиаде Баюл переехала жить в США. На тот момент ей исполнилось всего 17 лет. В 2001 году она покинула большой спорт и начала заниматься бизнесом.

В 2007 году снова вернулась в профессиональный спорт. В 2010 году она вернулась в Украину и хотела открыть собственную школу фигурного катания, но затея провалилась из-за конфликта с бывшими тренерами и чиновниками.