Отказавшаяся от украинского гражданства Оксана Баюл завернулась в флаг США

Спортсменка Оксана Баюл, которая недавно отказалась от украинского гражданства, призналась в любви к США.
Об этом она сообщила в своем новом посте в Instagram.
На новом опубликованном фото первая олимпийская чемпионка Украины завернулась во флаг США и призналась в любви этому государству.
"Если тебя не любят - не выпрашивай любовь. Если тебе не верят - не оправдывайся. Если тебя не ценят - не доказывай. Уважай себя настолько, чтобы в любой момент, ты мог встать и уйти, не пожалев об этом!" - написала Баюл.
Напомним, что недавно Баюл пожаловалась подписчикам, что ее не пригласили на празднование Дня Независимости Украины. Также она назвала себя русской.
Оксана Баюл родилась и выросла в Днепре. Сначала будущая олимпийская чемпионка осталась без отца, а в возрасте 13 лет стала круглой сиротой. За девочкой присматривали тренера, а потом ее забрала к себе одесский тренер по фигурному катанию Галина Змиевская. В 1993 году Баюл стала чемпионкой мира, а в 1994 году – олимпийской чемпионкой.
После своей победы на Олимпиаде Баюл переехала жить в США. На тот момент ей исполнилось всего 17 лет. В 2001 году она покинула большой спорт и начала заниматься бизнесом.
В 2007 году снова вернулась в профессиональный спорт. В 2010 году она вернулась в Украину и хотела открыть собственную школу фигурного катания, но затея провалилась из-за конфликта с бывшими тренерами и чиновниками.
Как мы ранее писали, Оксана Баюл объяснила отказ от украинского гражданства.