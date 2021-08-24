Оксана Баюл, яка відмовилася від українського громадянства, загорнулася у прапор США

На новому опублікованому фото перша олімпійська чемпіонка України загорнулася у прапор США і зізналася в коханні цій державі.

"Якщо тебе не люблять - не випрошуй любов. Якщо тобі не вірять -не виправдовуйся. Якщо тебе не цінують - не доводь. Поважай себе настільки, щоб в будь-який момент, ти міг встати і піти, не пошкодувавши про це!"- написала Баюл.

Оксана Баюл показала фото у прапорі США

Нагадаємо, що нещодавно Баюл поскаржилася підписникам, що її не запросили на святкування Дня Незалежності України. Також вона назвала себе росіянкою.

Оксана Баюл народилася і виросла в Дніпрі. Спочатку майбутня олімпійська чемпіонка залишилася без батька, а у віці 13 років стала круглою сиротою. За дівчинкою доглядали тренера, а потім її забрала до себе Одеський тренер з фігурного катання Галина Зміївська. У 1993 році Баюл стала чемпіонкою світу, а в 1994 році – олімпійською чемпіонкою.

Після своєї перемоги на Олімпіаді Баюл переїхала жити в США. На той момент їй виповнилося всього 17 років. У 2001 році вона покинула великий спорт і почала займатися бізнесом.

У 2007 році знову повернулася в професійний спорт. У 2010 році вона повернулася в Україну і хотіла відкрити власну школу фігурного катання, але затія провалилася через конфлікт з колишніми тренерами і чиновниками.