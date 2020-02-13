Отказал ветерану АТО с инвалидностью: в Днепре проучили маршрутчика-хама

В Днепре водитель маршрутки отказал ветерану АТО в бесплатном проезде и вызвал возмущение пассажиров. За участника боевых действий заступилась девушка и вступила с маршрутчиком в горячий спор, к которому подключились и другие - в итоге ситуация чуть не закончилась дракой.

Видео инцидента в маршрутном автобусе №136 было опубликовано в местных пабликах, после чего стало предметом жарких дискуссий в сети.

Действия водителя, который не желал везти льготника с удостоверением УБД, к тому же инвалида - у бывшего военного не было одной ноги - и хамил пассажирке, привели к акции-митингу в Днепре, организованной ветеранами, с требованием уволить маршрутчика.

Через несколько дней после конфликта в общественном транспорте (произошедшего в субботу) в профсоюзе автомобилистов и автоперевозчиков города отреагировали на ситуацию и заявили о начале служебной проверки. Об этом передает "Радио Свобода".

По словам главы организации Михаила Тонконогого, водителя маршрутки уже отстранили от работы. С ним также проведут очередную профилактическую беседу по перевозке пассажиров-участников боевых действий.

"Полностью не установлена ​​суть инцидента. Сейчас водитель отстранен от управления автобусом, назначена служебная проверка. Мы сейчас ищем того участника боевых действий и женщину, которая за него вступилась, ищем других пассажиров, которые ехали в маршрутке, чтобы выяснить, с чего начался конфликт, ведь на видео мы не видим начала, а только кульминацию конфликта", - отметил он.

Само видео доступно по этой ссылке (внимание, присутствует ненормативная лексика).

Какие льготы на проезд имеют ветераны АТО

Отметим, что согласно украинскому законодательству среди других льгот участники боевых действий также имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, автотранспорта общего пользования в сельской местности, воздушного или автомобильного транспорта (туда и обратно 1 раз в 2 года или туда и обратно 1 раз/год с 50% скидкой), а также железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания.

Для этого нобходимо предъявить удостоверение УБД или инвалида войны, талоны на проезд, которые выдаются вместе с удостоверением. Согласно решению органов местного самоуправления в некоторых местах бесплатный проезд может предоставляться на основании справки об участии в АТО. Информацию можно получить в местных администрациях.

Фото: скрин mva.gov.ua/ua/veteranam