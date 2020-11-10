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Відмова від цукру може повністю змінити життя: як це зробити швидко

Вівторок 10 листопада 2020 09:14
Відмова від цукру може повністю змінити життя: як це зробити швидко
Як відмовитися від цукру (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Відмовитися від додаткового цукру цілком реально, кажуть дієтологи

Відмова від солодощів може повністю змінити нашу харчову поведінку і привести до позитивних змін в організмі. Зараз цукор вважають ледь не ворогом номер один для здоров'я, але багато хто не уявляє без нього життя.

Дієтологи розповіли, як позбутися від тяги до солодкого всього за 14 днів, і які зміни відбудуться з нашим організмом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ті, хто спробував відмовитися від додаткового цукру в раціоні, кажуть, що від цієї залежності цілком реально позбутися. Через деякий час на солодке зовсім не тягне.

Крім очевидних солодощів ми вживаємо багато прихованого цукру - найбільше його в газованих напоях, йогуртах з наповнювачами, соусах, соках. Навіть від меду варто відмовитися.

ВООЗ рекомендує вживати не більше п'яти чайних ложок цукру в день. Але зазвичай люди їдять майже втричі більше. Через це у нас з'являється карієс, можуть розвиватися діабет і ожиріння.

Щоб не тягнуло до цукру дієтологи рекомендують... їсти. Тобто повноцінно харчуватися. Цукор краще замінити фруктами.

Відмова від цукру на 14 днів допоможе нормалізувати рівень цукру в крові. Журналістка, яка пройшла цей челендж, каже, що відчула позитивні зміни: вона спить краще, менше втомлюється, шкіра стала краще, вага зменшилася.

Як відмова від цукру може поміняти життя (відео: ТСН)

Раніше ми писали про небезпеку популярного продукту, який краще не купувати у бабусь.

Також повідомлялося, коли і для кого молоко може бути небезпечним.

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