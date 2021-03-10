Отказ от курения начнет действовать молниеносно: врачи сделали неожиданное заявление

Организм человека способен к восстановлению с первого дня после отказа от курения. Уже через час после важного решения начнутся положительные изменения. И чем раньше курильщик откажется от пагубной привычки, тем больше шансов у него избежать рака легких, болезней сердца и других печальных последствий курения.

Такое заявление сделал врач-психиатр Тимоти Легг для интернет-издания Medical News Today, пишет издание "Факты ".

По словам медика, организм человека начинает восстанавливаться сразу же после отказа от курения.

Через час частота сердечных сокращений начинает снижаться и возвращается к норме. Артериальное давление падает и улучшается кровообращение.

Через 12 часов организм избавляется от избытка окиси углерода – газа, который не пускает кислород в легкие и в кровь.

Через 24 часа у человека нормализуется уровень артериального давления, и повышается уровень кислорода в крови. Снижается риск появления сердечного приступа, и физические нагрузки переносятся легче.

Через два дня начинает возвращаться обоняние, и улучшается восприятие вкуса.

Через три дня никотин полностью выводится из организма человека.

Через месяц функция легких значительно улучшается, прекращается кашель курильщика, повышается физическая выносливость, появляется желание бегать.

Через три месяца кровообращение возвращается в норму.

Через год риск развития ишемической болезни сердца снижается вдвое.

Через пять лет снижается риск развития инсульта, так как кровеносные сосуды перестанут спазмироваться, а свертываемость крови вернется в норму.

Через 10 лет риск заболеть раком легких и умереть преждевременной смертью снизится в два раза по сравнению с теми, кто продолжает курить. Также снижается риск развития рака горла и рака поджелудочной железы.

Через 15-20 лет риск развития рака легких и поджелудочной железы снизится до того же уровня, что и у некурящих.