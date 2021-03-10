Відмова від куріння почне діяти блискавично: лікарі зробили несподівану заяву
Організм людини здатний до відновлення з першого дня після відмови від куріння. Вже через годину після важливого рішення почнуться позитивні зміни. І чим раніше курець відмовиться від згубної звички, тим більше шансів у нього уникнути раку легенів, хвороб серця та інших сумних наслідків куріння.
Таку заяву зробив лікар-психіатр Тімоті Легг для інтернет-видання Medical News Today, пише видання "Факти".
За словами медика, що організм людини починає відновлюватися відразу ж після відмови від куріння.
Через годину частота серцевих скорочень починає знижуватися і повертається до норми. Артеріальний тиск падає і поліпшується кровообіг.
Через 12 годин організм позбавляється від надлишку окису вуглецю – газу, який не пускає кисень в легені та кров.
Через 24 години у людини нормалізується рівень артеріального тиску, і підвищується рівень кисню в крові. Знижується ризик виникнення серцевого нападу, і фізичні навантаження переносяться легше.
Через два дні починає повертатися нюх, і поліпшується сприйняття смаку.
Через три дні нікотин повністю виводиться з організму людини.
Через місяць функція легенів значно поліпшується, припиняється кашель курця, підвищується фізична витривалість, з'являється бажання бігати.
Через три місяці кровообіг повертається в норму.
Через рік ризик розвитку ішемічної хвороби серця знижується вдвічі.
Через п'ять років знижується ризик розвитку інсульту, оскільки кровоносні судини перестануть спазмуватися, а згортання крові повернеться в норму.
Через 10 років ризик захворіти на рак легенів і померти передчасною смертю знизиться у два рази в порівнянні з тими, хто продовжує палити. Також знижується ризик розвитку раку горла і раку підшлункової залози.
Через 15-20 років ризик розвитку раку легенів і підшлункової залози знизиться до того ж рівня, що й у некурящих.
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