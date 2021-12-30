Отгулять Новый год и не заболеть: в Минздраве дали важны советы украинцам

В период новогодних праздников риск заразиться коронавирусом намного больше. Люди ходят в гости, собираются большими компаниями, посещают общественные места и не всегда придерживаются противоэпидемических правил.
В Минздраве рассказали украинцам, как отпраздновать безопасно новогодние праздники и не заболеть.
Отмечается, что коронавирус – не повод отменять новогодние праздники. Но соблюдение противоэпидемических праздников очень важно в такие дни.
Если вы не очень хорошо себя чувствуете, то оставайтесь дома и не подвергайте опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.
При появлении первых симптомов острого респираторного заболевания обязательно обратитесь к семейному врачу и сделайте тест на COVID-19.
Ограничьтесь кругом родных и близких, без массовых вечеринок
Чем больше собирается людей в одном помещении – тем больше риск заражения COVID-19
Учитывайте все риски! Подумайте о том, что кто-то из ваших гостей может иметь сопутствующие заболевания и о то, все ли ваши гости вакцинированы.
Стоит подумать о праздновании на открытом воздухе с соблюдением дистанции, если есть такая возможность.
Если вы проводите празднование в закрытом помещении, то регулярно делайте проветривания.
Чтобы минимизировать социальные контакты, проведите онлайн-шоппинг.
Используйте услугу самовывоза онлайн-заказов, чтобы избежать скопления людей в очередях.
Если вы относитесь к категории людей с риском тяжелого COVID-19 или не вакцинировались – отложите необязательные путешествия.
В случае любых поездок придерживайтесь всех противоэпидемических правил.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы коронавируса, при которых нужна госпитализация.
А также рассказывали о том, что врачи назвали симптом Омикрона, который указывает на тяжесть течения болезни.