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Відгуляти Новий рік і не захворіти: у МОЗ дали важливі поради українцям

Автор: Анна Шиканова

У період Новорічних свят ризик заразитися коронавірусом набагато більше. Люди ходять в гості, збираються великими компаніями, відвідують громадські місця і не завжди дотримуються протиепідемічних правил.

В МОЗ розповіли українцям, як відсвяткувати безпечно новорічні свята і не захворіти.

Відзначається, що коронавірус – не привід скасовувати новорічні свята. Але дотримання протиепідемічних свят дуже важливе в такі дні.

Основні правила:

  • Правильно носіть маску в громадських місцях
  • Регулярно мийте руки
  • Дотримуйтесь фізичну дистанцію в 1,5-2 метри
  • Провітрюйте приміщення
  • Уникайте великого скупчення людей

Якщо ви не дуже добре себе почуваєте, то залишайтеся вдома і не наражайте на небезпеку власне здоров'я і здоров'я оточуючих.

При появі перших симптомів гострого респіраторного захворювання обов'язково зверніться до сімейного лікаря і зробіть тест на COVID-19.

Як зробити свято максимально безпечним

Обмежтеся колом рідних і близьких, без масових вечірок

Чим більше збирається людей в одному приміщенні - тим більший ризик зараження COVID-19

Враховуйте всі ризики! Подумайте про те, що хтось із ваших гостей може мати супутні захворювання і про те, чи всі ваші гості вакциновані.

Варто подумати про святкування на відкритому повітрі з дотриманням дистанції, якщо є така можливість.

Якщо ви проводите святкування в закритому приміщенні, то регулярно робіть провітрювання.

Щоб мінімізувати соціальні контакти, проведіть онлайн-шопінг.

Використовуйте послугу самовивозу онлайн-замовлень, щоб уникнути скупчення людей в чергах.

Якщо ви належите до категорії людей з ризиком важкого COVID-19 або не вакцинувалися - відкладіть необов'язкові подорожі.

У випадку будь-яких поїздок дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил.

Як відгуляти Новий рік і не захворіти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми коронавірусу, при яких потрібна госпіталізація.

А також розповідали про те, що лікарі назвали симптом Омікрона, який вказує на тяжкість перебігу хвороби.

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Коронавірус