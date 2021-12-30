Відгуляти Новий рік і не захворіти: у МОЗ дали важливі поради українцям

Відзначається, що коронавірус – не привід скасовувати новорічні свята. Але дотримання протиепідемічних свят дуже важливе в такі дні.

Основні правила:

Правильно носіть маску в громадських місцях

Регулярно мийте руки

Дотримуйтесь фізичну дистанцію в 1,5-2 метри

Провітрюйте приміщення

Уникайте великого скупчення людей

Якщо ви не дуже добре себе почуваєте, то залишайтеся вдома і не наражайте на небезпеку власне здоров'я і здоров'я оточуючих.

При появі перших симптомів гострого респіраторного захворювання обов'язково зверніться до сімейного лікаря і зробіть тест на COVID-19.

Як зробити свято максимально безпечним

Обмежтеся колом рідних і близьких, без масових вечірок

Чим більше збирається людей в одному приміщенні - тим більший ризик зараження COVID-19

Враховуйте всі ризики! Подумайте про те, що хтось із ваших гостей може мати супутні захворювання і про те, чи всі ваші гості вакциновані.

Варто подумати про святкування на відкритому повітрі з дотриманням дистанції, якщо є така можливість.

Якщо ви проводите святкування в закритому приміщенні, то регулярно робіть провітрювання.

Щоб мінімізувати соціальні контакти, проведіть онлайн-шопінг.

Використовуйте послугу самовивозу онлайн-замовлень, щоб уникнути скупчення людей в чергах.

Якщо ви належите до категорії людей з ризиком важкого COVID-19 або не вакцинувалися - відкладіть необов'язкові подорожі.

У випадку будь-яких поїздок дотримуйтеся всіх протиепідемічних правил.

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