Отголоски язычества: что произошло с могилой Галины Волчек на 9-й день (фото)

Галина Волчек (Фото: premier.gov)

На могиле Галины Волчек священник заметил признаки кощунства

Советская и российская актриса Галина Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких 26 декабря в московской больнице и была похоронена на Новодевичьем кладбище. Проститься с многолетним художественным руководителем театра "Современник" собрались многие артисты, коллеги, родные и просто почитатели ее таланта, а на девятый день у могилы между букетами цветов кто-то оставил пачку сигарет и пепельницу.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook актер театра, кино и дубляжа Кирилл Сафонов.

Нужно сказать, что Волчек была заядлым курильщиком и не отказывалась от вредной привычки даже во время болезни. Настоятельные рекомендации врачей не приносили результата, и Галина Борисовна, как говорили знакомые актрисы, могла выкуривать до восьми сигарет в течение одного часа.

На могиле Галины Волчек священники разглядел греховные предметы (Фото: facebook.com/k.l.safonov)

Видимо, в дань уважения и зная о табачной "слабости" 86-летней артистки, некто и принес пачку к могиле Волчек. Очевидно, что это было сделано из лучших побуждений, чтобы оставить вещь, которую кумир любил при жизни, однако поступок на кладбище встретил жесткую критику со стороны российского священнослужителя.

"Кощунство! Человек находится уже не в материальном мире, и все материальные предметы для него чужды", - заявил он, передает издание "Дни.ру".

Возмущенный священник подчеркнул, что греховные предметы, такие как сигареты и спиртное - нельзя класть на могиле, хотя родственники часто так поступают.

"Все это - отголоски язычества, когда считалось, что чем больше материальных благ принести на могилу, тем проще покойному на том свете", - подчеркнул он.

Также священнослужитель обратил внимание, что кладбище является местом молитвы и духовного единения с ушедшими родственниками, и на нем не должно быть никакой еды.

"К тому же Бог по своему милосердию дает облегчение умершим, одержимыми страстями табакокурения и алкоголя, а мы словно бы мешаем ему", - добавил он.