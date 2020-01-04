Відгомін язичництва: що сталося з могилою Галини Волчек на 9-й день (фото)

Галина Волчек (Фото: premier.gov)

На могилі Галини Волчек священик помітив ознаки блюзнірства

Радянська і російська актриса Галина Волчек померла від набряку головного мозку та набряку легенів 26 грудня в московській лікарні і була похована на Новодівичому кладовищі. Попрощатися з багаторічним художнім керівником театру "Современник" зібралися багато артистів, колег, рідних та просто шанувальників її таланту, а на дев'ятий день біля могили між букетами квітів хтось залишив пачку сигарет і попільничку.

Відповідне фото опублікував у Facebook актор театру, кіно і дубляжу Кирило Сафонов.

Треба сказати, що Волчек була завзятим курцем і не відмовлялася від шкідливої звички навіть під час хвороби. Настійні рекомендації лікарів не приносили результату, і Галина Борисівна, як казали знайомі актриси, могла викурювати до восьми сигарет протягом однієї години.

На могилі Галини Волчек священники розгледів гріховні предмети (Фото: facebook.com/k.l.safonov)

Мабуть, в данину поваги і знаючи про тютюнову "слабкість" 86-річної артистки, хтось і приніс пачку до могили Волчек. Очевидно, що це було зроблено з кращих спонукань, щоб залишити річ, яку кумир любив за життя, проте вчинок на кладовищі зустрів жорстку критику з боку російського священнослужителя.

"Блюзнірство! Людина знаходиться вже не в матеріальному світі, і всі матеріальні предмети для неї чужі", - заявив він, передає видання "Дні.ру".

Обурений священик наголосив, що гріховні предмети, такі як сигарети і спиртне - не можна класти на могилі, хоча родичі часто так роблять.

"Все це - відгомін язичництва, коли вважалося, що чим більше матеріальних благ принести на могилу, тим простіше покійному на тому світі", - зазначив він.

Також священнослужитель звернув увагу, що кладовище є місцем молитви та духовного єднання із померлими родичами, і на ньому не повинно бути жодної їжі.

"До того ж Бог по своєму милосердю дає полегшення спочилим, одержимими пристрастями тютюнопаління та алкоголю, а ми наче заважаємо йому", - додав він.