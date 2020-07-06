ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцам не советуют отдых в Одессе: надо смотреть, где меньше людей

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 08:32
Украинцам не советуют отдых в Одессе: надо смотреть, где меньше людей
Отдых в Украине (коллаж РБК-Украина)

Марьяна Олеськив не рекомендует планировать свой отдых в Одессе

В Украине лето в самом разгаре, наступил самый жаркий месяц сезона и все больше наших сограждан думают, куда же поехать отдохнуть. Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив рекомендует присмотреться к курортам, на которых не так много людей и не советует ехать в Одессу. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"Поездки по Украине – это и горный, и морской, и пляжный туризм тоже. Недавно у меня была рабочая поездка в Херсонскую область. Там есть большое количество интересных мест не только у побережья. Это Аскания-Нова, Розовое озеро, это Херсонские плавни", - рассказала Марьяна.

По словам главы Гостуризма, лучше не планировать поездки на шумные морские курорты из-за большого количества людей там.

"Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Надо смотреть, где меньше людей. Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - рассказала эксперт.

По словам Олеськив, не стоит забывать, что вирус никуда не делся.

"Прежде всего, надо помнить, что вирус никуда не делся. Сейчас, как и раньше, во время путешествий в условиях карантина надо носить маску в помещениях. Надо, как и раньше, избегать скоплений людей", - резюмировала Олеськив.

Как мы ранее писали, для желающих путешествовать создали интерактивную карту с правилами въезда в разные страны мира.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины отдых
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь