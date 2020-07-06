Украинцам не советуют отдых в Одессе: надо смотреть, где меньше людей

Отдых в Украине (коллаж РБК-Украина)

Марьяна Олеськив не рекомендует планировать свой отдых в Одессе

В Украине лето в самом разгаре, наступил самый жаркий месяц сезона и все больше наших сограждан думают, куда же поехать отдохнуть. Глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив рекомендует присмотреться к курортам, на которых не так много людей и не советует ехать в Одессу. Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

"Поездки по Украине – это и горный, и морской, и пляжный туризм тоже. Недавно у меня была рабочая поездка в Херсонскую область. Там есть большое количество интересных мест не только у побережья. Это Аскания-Нова, Розовое озеро, это Херсонские плавни", - рассказала Марьяна.

По словам главы Гостуризма, лучше не планировать поездки на шумные морские курорты из-за большого количества людей там.

"Я бы советовала вместо пляжей Одессы присмотреться к местам отдыха за городом. Надо смотреть, где меньше людей. Это может быть отдых на реках, озерах, водохранилищах, в горах. Здесь пригодится совет путешествовать по малоизвестным, но не менее интересным, чем места массового туризма, уголкам страны", - рассказала эксперт.

По словам Олеськив, не стоит забывать, что вирус никуда не делся.

"Прежде всего, надо помнить, что вирус никуда не делся. Сейчас, как и раньше, во время путешествий в условиях карантина надо носить маску в помещениях. Надо, как и раньше, избегать скоплений людей", - резюмировала Олеськив.

Как мы ранее писали, для желающих путешествовать создали интерактивную карту с правилами въезда в разные страны мира.

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Автор: Людмила Жукова