Відпочинок в Україні влітку 2020: куди поїхати та скільки це буде коштувати

Відпочинок в Україні (Колаж РБК-Україна)

Українцям презентували бюджетні варіанти

Відпочити за кордоном цього літа для більшості українців неможливо. Пов'язано це з пандемією коронавірусу, яка продовжує поширюватися по земній кулі.

Навіть враховуючи той факт, що міжнародні авіасполучення в Україні почали відновлювати з 15 червня - майже всі країни відмовляються приймати іноземців. Про це інформує сайт "Сьогодні".

Для українських туристів, наляканих коронавірусом, залишається підбирати місця для відпочинку та проведення відпустки в межах рідної країни. Актуальними на літо 2020 залишаться напрямки біля води або в прохолодних горах.

У подорожах всередині країни є свої плюси. Наприклад, фінансові витрати не будуть такими великими. Тури по Україні тільки починають відновлюватися і зараз популярні заміські одноденні екскурсії з Києва.

Фахівці вважають, що Вінницька область є перспективною в туристичному плані. Там багато пам'яток, замків, костелів та найкрасивіших природних місць.

Аналітик в Агентстві туристичних ініціатив Ігор Чава вважає, що в цьому році більшість українців відмовляться від поїздок у великі міста, оскільки захочуть побачити нові локації.

"Звичайно, заради однієї локації туристи не поїдуть, тому люди будуть прокладати собі маршрути маленькими містами, де вони ще не були, але чули про них", - прокоментував аналітик.

Недорогим буде подорож на різні фестивалі в Кам'янці-Подільському, який славиться не тільки великою кількістю архітектурних пам'яток, але є видатним українським фестивальним центром.

Через складну економічну ситуацію далеко не всі зможуть дозволити собі тривалу відпустку. Тим не менше в Україні можна знайти й бюджетні варіанти.

"Вартість поїздки буде змінюватись в залежності від напрямку, вибору готелю та категорії номера проживання, в середньому чек буде 2000-4000 грн з людини", - додали в компанії "Етнотур".

За словами експертів, великим вибором серед квартир для подобової оренди відрізняється Одеса - тут більше ніж 1,5 тис. оголошень, що в рази більше, ніж в інших напрямках.

Для бажаючих провести відпустку біля Азовського моря підійде Бердянськ. Однокімнатне житло обійдеться за 300 грн на добу. Якщо гори приваблюють більше, то бюджетно в Карпатах можна орендувати будинок в Славському чи двушку в Береговому - за 300 та 200 грн на добу відповідно.

Нагадаємо, що українці поділилися планами на літню відпустку.

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Автор: Дарина Яновська