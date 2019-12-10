Отдых в Турции: украинцам сообщили о неприятном сюрпризе

Отдых в Турции для украинцев в новом 2020 году станет не таким уж доступным и ударит по кошельку граждан, которые собираются понежиться на морском песке у моря.

Дело в том, что в Турции вступил в силу закон о налоге с туристов размером 2% от стоимости отельного номера. Текст закона опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, информирует турецкое издание TourismGuncel.

Уже с января следующего года стоимость жилья для наших туристов возрастет в цене. Налоговая ставка составит 1%, а через год - 2%. В бюджет налог будут уплачивать заведения, которые принимают туристов, то есть отели, хостелы, пансионаты.

Парламент Турции принял законопроект в середине ноября 2019 года. Ранее по инициативе министерства финансов обсуждалось введение в 2020 году налога с отельеров, которые должны были платить от 1 до 6% стоимости номеров в бюджет. В итоге парламентская комиссия решила оставить этот налог для самих туристов и изменить его ставку.

Отметим, что новый закон очень критикуют в гостиничной отрасли Турции и не только. Отельеры уверены, что этот налог отпугнет туристов из зарубежа и очень снизит доходы самих отелей.