Отдых на Шацких озерах: блогер рассказал о плюсах и минусах курорта

Многие украинцы задумываются об отдыхе на местных курортах, вместо иностранных в период пандемии коронавируса. Некоторые обращают внимание на комплекс Шацких озер в Волынской области. Блогер Евгений Панюта рассказал о всех плюсах и минусах местного украинского курорта, проинспектировав озеро Свитязь.

По словам Евгения, на озере Свитязь, вам трудно будет найти уединенный пляж. Весь берег здесь усеян базами отдыха и людьми, которые на них отдыхают. Евгений с женой опубликовали видео на своем YouTube-канале, где и рассказали о прелестях отдыха в Украине.

Евгений сообщил, что вода в озере очень чистая, можно увидеть песок под ногами, но вот до первой глубины нужно пройти минимум 300 метров от берега.

"Чтобы дойти до хорошей глубины, вам нужно отойти очень далеко от берега", - рассказал блогер.

Температура в озере +21 градус, жары на курорте также не наблюдается. Пара остановилась в отеле "Нестор хаус". На территории гостиницы есть бассейны и очень много активностей. Номер в таком отеле на двоих обходится в 1500 гривен в сутки. В эту сумму входит завтрак на двоих. В номере есть все необходимое для жизни, в том числе кондиционер.

Отдых на Шацких озерах

Как мы ранее писали, на популярном украинском курорте Кирилловка, который находится в Запорожской области, 26 июля прошел сильнейший ливень.