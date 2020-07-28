Відпочинок на Шацьких озерах: блогер розповів про плюси і мінуси курорту

Багато українців замислюються про відпочинок на місцевих курортах, замість закордонних в період пандемії коронавірусу. Деякі звертають увагу на комплекс Шацьких озер у Волинській області. Блогер Євген Панюта розповів про всі плюси і мінуси місцевого українського курорту, проінспектувавши озеро Світязь.

За словами Євгена, на озері Світязь, вам важко буде знайти відокремлений пляж. Весь берег тут усіяний базами відпочинку і людьми, які на них відпочивають. Євген з дружиною опублікували відео на своєму YouTube-каналі, де і розповіли про принади відпочинку в Україні.

Євген повідомив, що вода в озері дуже чиста, можна побачити пісок під ногами, але от до першої глибини потрібно пройти мінімум 300 метрів від берега.

"Щоб дійти до хорошої глибини, вам потрібно відійти далеко від берега", - розповів блогер.

Температура в озері +21 градус, спеки на курорті також не спостерігається. Пара зупинилася в готелі "Нестор хаус". На території готелю є басейни і дуже багато активностей. Номер у такому готелі на двох обходиться в 1500 гривень на добу. У цю суму входить сніданок на двох. У номері є все необхідне для життя, в тому числі кондиціонер.

Відпочинок на Шацьких озерах

Як ми раніше писали, на популярному українському курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, 26 липня пройшов найсильніша злива.