Отдых летом в Украине: цены и условия на самых популярных курортах

Отдохнуть в Украине на курортах в летнее время можно как на морях, так и в горах, при этом вопрос цены за неделю проживания с двоих человек может варьироваться от 2,5-3 тысяч гривен "до бесконечности". Недавно поисковик Google определил топ локаций-фаворитов, куда чаще всего отправляются нежиться на солнышке и созерцать красоту родных пейзажей: Бердянск, Карпаты, Одесса, Кирилловка, Затока... и другие.

Большое количество отдыхающих этим летом манит Азовское море, на побережье Берданска или Кирилловки в Запорожской области. В первом городе пляжи довольно аккуратные, вода в море теплая, а цены в среднем - не "кусючие". Этот курортный город ежегодно посещает более полумиллиона туристов из Украины и ближнего зарубежья. Бюджетный отдых для пары человек на неделю может обойтись даже за 4,5 тысяч гривен, передает "Сегодня".

В стоимость войдет обычный номер с евроремонтом в гостевом доме в непосредственной близости к пляжу (минут 5 пешком), а еще завтраки. Если говорить о "люксовом" варианте, то можно потратить около 40 тысяч гривен на двоих на неделю. В таком случае у вас будет номер с собственной террасой, бассейн, корт для гольфа, свой огражденный пляж, ну и трехразовое питание в придачу.

В Кирилловке за номер эконом-класса в отеле возле морского побережья недельный отдых обойдется довольно дешево - можно найти варианты за 2,5 тысячи гривен. В таком случае бесплатные завтраки не предусмотрены, вы можете сами кулинарить на общей кухне. Самые дорогие номера в лучших гостиницах с завтраками, бассейном и аниматорами "облегчат" ваш кошелек на 22 тысячи гривен за неделю на двоих.

Фото: Кирилловка (Hotels24.ua)

Для любетелей отдыха на Черном море чемпионом среди теристических мест сейчас является Одесса. Недельный отдых в "Южной Пальмире" обойдется в 6 тысяч гривен (плюс-минус тысяча) в неделю. Эта сумма позволит вам поселиться в уютном отеле с бесплатными завтраками, однако на пляж придется пройти минут 10-15. Вариант "делюск" с номером около самой ватерлинии в новой гостинице с фитнес-центром, бассейной, сауной и вкусной едой на двоих будет стоить в неделю приблизительно 80 тысяч гривен.

Еще одним черноморским любимцем отдыхающих в Одесской области является Затока. В этом городе на отдельных базах отдыха можно отдохнуть даже за 3 тысячи гривен в неделю, впрочем не в самой комфортабельной комнате и без питания. За лучшие условия придется заплатить в неделю за двоих тысяч около 6 (в стоимость входят завтраки и первая линия). Самыми дорогими вариантами станут номера от 27 тысяч гривен с частными пляжами, бассейнами и завтраками.

Фото: Пляж в Аркадии в Одессе (odessamedia.net)

Ценители отдыха в горах чаще всего выбираюи туры в Яремчу, Ворохту, Верховину и Рахов. Стоимость такого отдыха как правило зависит от его продолжительности, и для двоих человек цены начинаются от 3 тысяч гривен, хотя в среднем за неделю могут стартовать от 8 тысяч гривен. В стоимость будут входить походы по самым популярным горам, вам покажут географический центр Европы, вы посетите гуцульские церкви, музей писанок и полонины, также можно научиться резать по дереву и насобирать в лесу ягоды. В стоимость также включены завтраки, ужины, проживание в отелях и проезд.

Фото: Карпаты (flickr.com/viktoria_simonenko)

Как сообщалось ранее, в сезон отпусков украинцев, которые уже определились с местом отдыха и отдали предпочтение побережьям Черного или Азовского морей и Карпатам, может ожидать неприятный сюрприз, связанный с сервисом в транспорте. Чтобы предупредить риски, был проведен мониторинг в поездах, автобусах и маршрутках.

Добавим, что вопросом, куда поехать отдыхать на море летом 2019 недорого, задаются многие из нас. Styler рассказал, почему (если вы хотите понежиться на солнышке) не стоит летом ехать в некоторые страны.