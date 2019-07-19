Відпочинок влітку в Україні: ціни та умови на найпопулярніших курортах

Відпочити в Україні на курортах у літній час можна як на морях, так і в горах, при цьому питання ціни за тиждень проживання з двох осіб може варіюватися від 2,5-3 тисяч гривень і "до нескінченності". Нещодавно пошуковик Google визначив топ локацій-фаворитів, куди найчастіше відправляються ніжитися на сонечку і споглядати красу рідних пейзажів: Бердянськ, Карпати, Одеса, Кирилівка, Затока... та інші.

Велику кількість відпочиваючих цим літом вабить Азовське море, на узбережжі Берданска або Кирилівки в Запорізькій області. В першому місті пляжі досить акуратні, вода в морі тепла, а цени в середньому - не "кусючі". Це курортне місто щороку відвідує понад півмільйона туристів з України та близького зарубіжжя. Бюджетний відпочинок для пари людей на тиждень може обійтися навіть за 4,5 тисяч гривень, передає "Сьогодні".

У вартість увійде звичайний номер з євроремонтом в гостьовому будинку в безпосередній близькості до пляжу (5 хвилин пішки), а ще сніданки. Якщо говорити про "люксові" варіанти, то можна витратити близько 40 тисяч гривень на двох на тиждень. В такому разі у вас буде номер із власною терасою, басейн, корт для гольфу, свій огороджений пляж, ну і триразове харчування на додачу.

У Кирилівці за номер економ-класу в готелі біля морського узбережжя тижневий відпочинок обійдеться досить дешево - можна знайти варіанти за 2,5 тисячі гривень. У такому разі безкоштовні сніданки не передбачені, ви можете самі кулінарити на загальній кухні. Найдорожчі номери в кращих готелях зі сніданками, басейном і аніматорами "полегшать" ваш гаманець на 22 тисячі гривень за тиждень на двох.

Фото: Кирилівка (Hotels24.ua)

Для любетелей відпочинку на Чорному морі чемпіоном серед теристических місць наразі є Одеса. Тижневий відпочинок у "Південній Пальмірі" обійдеться у 6 тисяч гривень (плюс-мінус тисяча) на тиждень. Ця сума дозволить вам оселитися в затишному готелі з безкоштовними сніданками, однак на пляж доведеться пройти 10-15 хвилин. Варіант "делюск" з номером біля самої ватерлінії в новому готелі з фітнес-центром, басейній, сауною і смачною їжею на двох коштуватиме на тиждень приблизно 80 тисяч гривень.

Ще одним чорноморським улюбленцем відпочиваючих в Одеській області є Затока. У цьому місті на окремих базах відпочинку можна відпочити навіть за 3 тисячі гривень на тиждень, втім не в назатишнішій кімнаті та без харчування. За кращі умови доведеться заплатити на тиждень за двох тисяч близько 6 (у вартість входять сніданки і перша лінія). Найдорожчими варіантами стануть номери від 27 тисяч гривень з приватними пляжами, басейнами та сніданками.

Фото: Пляж в Аркадії в Одесі (odessamedia.net)

Поціновувачі відпочинку в горах найчастіше выбираюи тури в Яремчу, Ворохту, Верховину і Рахів. Вартість такого відпочинку, як правило, залежить від його тривалості, що і для двох людей ціни починаються від 3 тисяч гривень, хоча в середньому за тиждень можуть стартувати від 8 тисяч гривень. У вартість входитимуть походи по найпопулярнішим горах, вам покажуть географічний центр Європи, ви відвідаєте гуцульські церкви, музей писанок і полонини, також можна навчитися різати по дереву і назбирати в лісі ягоди. У вартість включені сніданки, вечері, проживання в готелях та проїзд.

Фото: Карпати (flickr.com/viktoria_simonenko)

Як повідомлялося раніше, в сезон відпусток українців, які вже визначилися з місцем відпочинку і віддали перевагу побережжю Чорного або Азовського морів і Карпатам, може очікувати неприємний сюрприз, пов'язаний із сервісом в транспорті. Щоб попередити ризики, було проведено моніторинг в поїздах, автобусах і маршрутках.

Додамо, що питанням, куди поїхати відпочивати на море влітку 2019 недорого, задаються багато з нас. Styler розповів, чому (якщо ви хочете поніжитися на сонечку) не варто влітку їхати у деякі країни.