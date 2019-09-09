На известный украинский курорт обрушился мощный шторм (видео)

Сильный шторм испортил отдых туристам в Кирилловке Запорожской области. Отдыхающим пришлось покинуть пляж и набережную из-за мощного ветра, который сдувал все на своем пути и поднял высокие волны.

Кроме того, вода из берега вышла на десятки метров, но есть и те, кто не боится сильного ветра. Некоторые люди с удовольствием заходили в воду, которая сохраняется на уровне 22 градусов.

Синоптики отдыхающих пока порадовать ничем не могут, поскольку ожидается, что сильный ветер продержится еще как минимум три дня.

Сильный шторм в Кирилловке (видео: YouTube/КреативныйMax)

Напомним, что еще на днях в Кирилловке было замечено много отдыхающих, которые загорали на пляжах и наслаждались бархатным сезоном.

Ранее сообщалось о том, что в Кирилловке установили погодную станцию. Станция передает данные о погоде каждые пять минут и отображает их в реальном времени. Информация будет показана на сайте НИАП "Кирилловка.Укр".

Мы также писали о том, что Кирилловке разразился скандал из-за слива фекалий в море. Сливают нечистоты через проложенные трубы, которые проходят под дорогами.

Активисты заявили, что фекалии сливают просто под ноги отдыхающим. Из-за этого на пляже очень неприятный запах, который распространился по всей Кирилловке.