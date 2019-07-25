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Не отдал честь Зеленскому на инаугурации: генерал ВСУ объяснил свой поступок


Стало известно, почему Игорь Лунев не отдал честь Владимиру Зеленскому во время инаугурации президента

Командующий Сил специальных операций Игорь Лунев рассказал, почему не отдал честь верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому в день инаугурации. Об этом генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины сказал на брифинге.

По словам военачальника, он допустил "рефлекторную неосторожность". При этом, сказал Лунев, никакого "двойного дна" в его действиях искать не стоит.

Генерал отметил, что те, кто проходил службу в армии, знают, что "при нахождении в развернутом одношереножном строю рука к головному убору не прикладывается".

"Несмотря на то, что нас инструктировали. Но это чисто моя рефлекторна неосторожность", - добавил Лунев.

Напомним, что 20 мая во время представления родов войск украинской армии Владимиру Зеленскому глава СБУ Василий Грицак и командующий ССО Игорь Лунев не отдали честь президенту.

Василий Грицак и Игорь Лунев не отдали честь Зеленскому

Ранее Зеленский отменил военный парад ко Дню Независимости в Киеве.

В то же время возмущенные таким решением верховного главнокомандующего ветераны АТО заявили, что несмотря ни на что проведут военный марш в столице вместо отмененного.

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