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Не віддав честь Зеленському на інавгурації: генерал ЗСУ пояснив свій вчинок


Стало відомо, чому Ігор Луньов не віддав честь Володимиру Зеленському під час інавгурації президента

Командувач Сил спеціальних операцій Ігор Луньов розповів, чому не віддав честь верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському в день інавгурації. Про це генерал-лейтенант Збройних сил України сказав на брифінгу.

За словами воєначальника, він допустив "рефлекторну необережність". При цьому, сказав Луньов, ніякого "подвійного дна" в його діях шукати не варто.

Генерал зазначив, що ті, хто проходив службу в армії, знають, що "при знаходженні в розгорнутому одношереножному строю рука до головного убору не прикладається".

"Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це чисто моя рефлекторна необережність", - додав Луньов.

Нагадаємо, що 20 травня під час подання родів військ української армії Володимиру Зеленському глава СБУ Василь Грицак і командувач СЗГ Ігор Луньов не віддали честь президенту.

Василь Грицак і Ігор Луньов не віддали честь Зеленському

Раніше Зеленський скасував військовий парад до Дня Незалежності у Києві.

У той же час обурені таким рішенням верховного головнокомандувача ветерани АТО заявили, що незважаючи ні на що проведуть військовий марш у столиці замість скасованого.

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