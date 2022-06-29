Так отбивные вы еще не готовили: они будут таять во рту

Ингредиенты:

Куриное филе - 700 г

Соль, черный перец - по вкусу

Сушеный чеснок и копченая паприка - по вкусу и по желанию

Яйцо крупное - 3 шт.

Молоко - 2-3 ст. л.

Мука - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Отрежьте малое куриное филе от большого. Нарежьте большое куриное филе на порционные кусочки, накройте пищевой пленкой и отбейте мясо.

Посолите, поперчите, посыпьте специями с обеих сторон.

Разделите яйца на белки и желтки. К желткам добавьте молоко и перемешайте (получится льезон).

К белкам добавьте щепотку соли и взбейте в пышную пену.

Каждую отбивную обмокните в льезоне, потом в муке и в конце - во взбитых белках. Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.

Обжарьте на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину ваших отбивных.