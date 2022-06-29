Так отбивные вы еще не готовили: они будут таять во рту

Куриные отбивные - универсальное блюдо, которое точно понравится всей вашей семье. А как их сделать самыми нежными в мире, вы точно узнаете из нашей статьи.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Отрежьте малое куриное филе от большого. Нарежьте большое куриное филе на порционные кусочки, накройте пищевой пленкой и отбейте мясо.
Посолите, поперчите, посыпьте специями с обеих сторон.
Разделите яйца на белки и желтки. К желткам добавьте молоко и перемешайте (получится льезон).
К белкам добавьте щепотку соли и взбейте в пышную пену.
Каждую отбивную обмокните в льезоне, потом в муке и в конце - во взбитых белках. Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.
Обжарьте на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину ваших отбивных.
Ранее кулинар рассказала, как приготовить куриные крылышки в глазури.
Также мы писали про рецепт ленивого пирога из лаваша.