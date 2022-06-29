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Так отбивные вы еще не готовили: они будут таять во рту

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 12:00
Так отбивные вы еще не готовили: они будут таять во рту Скриншот видео: Куриные отбивные будут очень нежными
Автор: Светлана Мащенко

Куриные отбивные - универсальное блюдо, которое точно понравится всей вашей семье. А как их сделать самыми нежными в мире, вы точно узнаете из нашей статьи.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Куриное филе - 700 г
  • Соль, черный перец - по вкусу
  • Сушеный чеснок и копченая паприка - по вкусу и по желанию
  • Яйцо крупное - 3 шт.
  • Молоко - 2-3 ст. л.
  • Мука - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление

Отрежьте малое куриное филе от большого. Нарежьте большое куриное филе на порционные кусочки, накройте пищевой пленкой и отбейте мясо.

Посолите, поперчите, посыпьте специями с обеих сторон.

Разделите яйца на белки и желтки. К желткам добавьте молоко и перемешайте (получится льезон).

К белкам добавьте щепотку соли и взбейте в пышную пену.

Каждую отбивную обмокните в льезоне, потом в муке и в конце - во взбитых белках. Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.

Обжарьте на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину ваших отбивных.

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