Так отбивные вы еще не готовили: они будут таять во рту
Куриные отбивные - универсальное блюдо, которое точно понравится всей вашей семье. А как их сделать самыми нежными в мире, вы точно узнаете из нашей статьи.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Куриное филе - 700 г
- Соль, черный перец - по вкусу
- Сушеный чеснок и копченая паприка - по вкусу и по желанию
- Яйцо крупное - 3 шт.
- Молоко - 2-3 ст. л.
- Мука - 3 ст. л.
Пошаговое приготовление
Отрежьте малое куриное филе от большого. Нарежьте большое куриное филе на порционные кусочки, накройте пищевой пленкой и отбейте мясо.
Посолите, поперчите, посыпьте специями с обеих сторон.
Разделите яйца на белки и желтки. К желткам добавьте молоко и перемешайте (получится льезон).
К белкам добавьте щепотку соли и взбейте в пышную пену.
Каждую отбивную обмокните в льезоне, потом в муке и в конце - во взбитых белках. Белки можно нанести при помощи кисточки, так получается экономнее.
Обжарьте на умеренном огне с каждой стороны по 3-4 минуты или до полной готовности, ориентируясь на толщину ваших отбивных.
Ранее кулинар рассказала, как приготовить куриные крылышки в глазури.
Также мы писали про рецепт ленивого пирога из лаваша.