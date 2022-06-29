Так відбивні ви ще не готували: вони будуть танути в роті
Курячі відбивні - універсальна страва, яка точно сподобається всій вашій родині. А як їх зробити найніжнішими у світі, ви точно дізнаєтеся з нашої статті.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Куряче філе - 700 г
- Сіль, чорний перець - за смаком
- Сушений часник і копчена паприка - за смаком і за бажанням
- Яйце велике - 3 шт.
- Молоко - 2-3 ст. л.
- Борошно - 3 ст. л.
Покрокове приготування
Відріжте мале куряче філе від великого. Наріжте велике куряче філе на порційні шматочки, накрийте харчовою плівкою і відбийте м'ясо.
Посоліть, поперчіть, посипте спеціями з обох сторін.
Розділіть яйця на білки і жовтки. До жовтків додайте молоко і перемішайте (вийде льєзон).
До білків додайте дрібку солі і збийте в пишну піну.
Кожну відбивну обмокніть в льєзоні, потім в борошні і в кінці - в збитих білках. Білки можна нанести за допомогою пензлика, так виходить економніше.
Обсмажте на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини або до повної готовності, орієнтуючисьна товщину ваших відбивних.
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