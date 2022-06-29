Так відбивні ви ще не готували: вони будуть танути в роті

Курячі відбивні - універсальна страва, яка точно сподобається всій вашій родині. А як їх зробити найніжнішими у світі, ви точно дізнаєтеся з нашої статті.

Інгредієнти:

Куряче філе - 700 г

Сіль, чорний перець - за смаком

Сушений часник і копчена паприка - за смаком і за бажанням

Яйце велике - 3 шт.

Молоко - 2-3 ст. л.

Борошно - 3 ст. л.

Покрокове приготування

Відріжте мале куряче філе від великого. Наріжте велике куряче філе на порційні шматочки, накрийте харчовою плівкою і відбийте м'ясо.

Посоліть, поперчіть, посипте спеціями з обох сторін.

Розділіть яйця на білки і жовтки. До жовтків додайте молоко і перемішайте (вийде льєзон).

До білків додайте дрібку солі і збийте в пишну піну.

Кожну відбивну обмокніть в льєзоні, потім в борошні і в кінці - в збитих білках. Білки можна нанести за допомогою пензлика, так виходить економніше.

Обсмажте на помірному вогні з кожного боку по 3-4 хвилини або до повної готовності, орієнтуючисьна товщину ваших відбивних.