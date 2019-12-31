Освобожденный Украиной террорист выступил перед росСМИ: буду продолжать (видео)

Обмен пленными на Донбассе 29 декабря был проведен по формуле 123 от украинской стороны и 76 от боевиков "Л/ДНР". Один из осужденных судом террористов Владимир Грубник попал в списки и был выдан представителям ОРДЛО.

Врач-хирург Одесской горбольницы №11 в ноябре получил срок 8 лет лишения свободы за подрыв здания СБУ в Одессе в сентябре 2015 года, и в рамках процедуры обмена в декабре был освобожден из-под стражи.

Грубник на КПВВ "Майорское" возле Горловки рассказал российским журналистам, что намерен и дальше вредить Украине.

"Мы воодушевлены и готовы к борьбе... Буду продолжать борьбу. Я мечтаю об освобождении всей "новороссии"", - заявил он.

Сотрудники росСМИ из центральных федеральных каналов расспрашивали Грубника о планах, сколько он сидел и какие были условия.

"4 года 2 месяца, за неконвенционные военные действия против "укро-нацистского режима"... (Чем буду заниматься) Дома? Ну вот теперь это мой дом, с которого, я надеюсь, начнется движение в обратном направлении. Чтобы сделать то, что мы не сделали в 2014 году. По разным причинам", - рассказал террорист.

Напомним, что Грубник уже после теракта во время задержания 19 октября 2015-го пытался перекусить артерию работнику Службы безопасности. Правоохранители обнаружили на его секретной квартире самодельное взрывное утройство.

Видео: Выданные боевикам сепаратисты рассказали росСМИ о желании вредить Украине