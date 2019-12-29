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Обмен пленными: 14 человек отказались возвращаться на оккупированную территорию

Новости » Общество     29.12.2019 - 17:14
Обмен пленными: 14 человек отказались возвращаться на оккупированную территорию
Фото: обмен пленными (t.me/OP_UA)

Четыре человека остались на оккупированной территории, потому что у них там семьи

В рамках обмена пленными с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками" передала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене. Об этом у КПВВ "Майорское" сообщили советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает "Громадське".

По ее словам, в списке на обмен был 141 человек, но 14 отказались ехать на оккупированную территорию.

Сивохо также сообщил, что четыре человека решили остаться на оккупированной территории, потому что у них там семьи.

Напомним, сегодня 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила 123 на 76".

Ранее РБК-Украина опубликовало первый список освобожденных украинцев.

Добавим, что в рамках обмена пленными освобождены 12 украинских военных. РБК-Украина опубликовало список.

В рамках обмена освобождены 12 украинских военных: список Журналиста Асеева освободили из плена ОРДЛО
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