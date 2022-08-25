С освобожденным Крымом и частью Кубани: в небе над Украиной увидели добрый знак

В небе над Николаевской областью облака сформировали особые очертания, внешне напоминающие карту Украины в государственных границах, включая временно оккупированный полуостров Крым, а также часть российской Кубани.
Фото такой небесной картины опубликовал журналист Сергей Мисюра в своем Facebook.
А вот вдоль этой карты четко проходила горизонтальная линия, разделяющая небосвод и облака на нежно синеватый и желтоватый оттенки, словно цвета государственного флага Украины.
Примечательно, что подобное "облачное" явление показалось на небе именно в День Независимости, 24 августа, в чем многие пользователи сети усмотрели вдохновляющий "подарок" украинцам к празднику от самой природы, "знак свыше" во время войны с российскими захватчиками, что территории нашей страны непременно будут освобождены, а все замыслы интервентов - обречены на провал.
"Фото дня в День Независимости пришло из Николаевщины, где в небе появился знак свободной Украины с Крымом и частью Кубани", - подписал снимок корреспондент "АрмияInform".
В небе над Николаевской области облака сформировали очертания карты Украины (фото: facebook.com/serega.misura)
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Вот как комментируют красивый кадр украинцы в сети:
Напомним, что согласно открытым документам, по переписи 1926 года, часть регионов Кубани имела 75-90% украинцев среди населения, больше половины Кубани в 1897 году говорила на украинском языке.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма.
Также мы писали, что хакеры поздравили с Днем Независимости жителей украинских Крыма и Донецка, а также жителей России, и в сети появилось яркое видео.