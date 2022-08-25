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С освобожденным Крымом и частью Кубани: в небе над Украиной увидели добрый знак

Фото: в небе над Николаевской областью появилась "облачная карта" Украины
Автор: Владимир Костырин

В небе над Николаевской областью облака сформировали особые очертания, внешне напоминающие карту Украины в государственных границах, включая временно оккупированный полуостров Крым, а также часть российской Кубани.

Фото такой небесной картины опубликовал журналист Сергей Мисюра в своем Facebook.

А вот вдоль этой карты четко проходила горизонтальная линия, разделяющая небосвод и облака на нежно синеватый и желтоватый оттенки, словно цвета государственного флага Украины.

Примечательно, что подобное "облачное" явление показалось на небе именно в День Независимости, 24 августа, в чем многие пользователи сети усмотрели вдохновляющий "подарок" украинцам к празднику от самой природы, "знак свыше" во время войны с российскими захватчиками, что территории нашей страны непременно будут освобождены, а все замыслы интервентов - обречены на провал.

"Фото дня в День Независимости пришло из Николаевщины, где в небе появился знак свободной Украины с Крымом и частью Кубани", - подписал снимок корреспондент "АрмияInform".

В небе над Николаевской области облака сформировали очертания карты Украины (фото: facebook.com/serega.misura)

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Вот как комментируют красивый кадр украинцы в сети:

  • Небесная Канцелярия выпустила новую карту
  • Все будет Украина!
  • Природа - за освобождение Украины!
  • И Крым там без крымского моста
  • И сине-желтый цвет
  • Пусть будет так уж в самое ближайшее время!
  • Йой, най буде)
  • Высшие силы и наши ВСУ уже во Вселенной прописали нашу Победу! Слава ВСУ! Храни Господь каждого нашего воина!

Напомним, что согласно открытым документам, по переписи 1926 года, часть регионов Кубани имела 75-90% украинцев среди населения, больше половины Кубани в 1897 году говорила на украинском языке.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский создал совет по деоккупации и реинтеграции Крыма.

Также мы писали, что хакеры поздравили с Днем Независимости жителей украинских Крыма и Донецка, а также жителей России, и в сети появилось яркое видео.

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